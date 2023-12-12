Рупор кремлевской пропаганды: Хуситы атаковали норвежский танкер

Хуситы реализовали ночью свою угрозу атаковать иностранные суда, которые следуют в порты Израиля.Первой целью стал норвежский танкер "Стридна", который не реагировал на предупреждения хуситов и продолжал следовать своим курсом. За этом получил противокорабельную ракету. Судно получило повреждения, но экипаж не пострадал.

Хуситам бы наловчиться более точно укладывать ракеты и дроны по кораблям США и НАТО, но и так тоже неплохо.

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