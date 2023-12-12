 

HT: снизить холестерин и защитить печень поможет кунжут

12.12.2023, 20:50, Разное
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Как сообщает издание Hindustan Times, такое растение как кунжут, называемое в западных государствах сезам, способно не только открывать волшебные двери, как в сказке «Али-Баба и сорок разбойников», но и обладает лекарственными свойствами.

По поводу того, обладает ли кунжут магическими свойствами в реальности, можно поспорить, но польза этого растения для организма давно доказана.

Активные вещества, содержащиеся в данном растении, способствуют заживлению ран, снижают уровень холестерина, повышают степень защиты печени от окислительных процессов, минимизируют риски повышения кровяного давления, оказывают благотворное влияние на состояние кожи, нормализуют пищеварение и способствуют снижению степени риска развития онкологических заболеваний.      


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