На рынке «Садовод» задержан прокурор Международного уголовного суда

Утром 13 декабря в УВД по Восточному округу Москвы поступил сигнал, что на рынке «Садовод» обнаружен мужчина, находящийся в федеральном розыске.

Прибывшими на место силовиками около павильона «Шубы» был задержан прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Ахмад Хан, который в мае 2023 года выдал незаконный орден на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

– В настоящий момент гражданин Великобритании Хан находится в отделении полиции, в ближайшие часы его доставят в Басманный суд для избрания меры пресечения. Следствие будет настаивать на аресте, так как подозреваемый не имеет регистрации в Москве и может скрыться, – сообщил пресс-секретарь столичной полиции Всеволод Пухов.

Задержать прокурора-уголовника удалось благодаря бдительности одного из продавцов «Садовода». Мужчина обратил внимание на подозрительного гражданина, лицо которого показалось ему знакомым.

– Как обычно, я стоял у своей палатки и тут увидел этого деятеля. Не сразу, но я вспомнил, что видел эту отвратительную рожу на стенде «Их разыскивает милиция», поэтому сразу же оповестил компетентные органы, – рассказал он журналистам.

Общественные деятели призвали наградить исполнившего свой гражданский долг продавца – представить к государственной награде, выплатить премию, а также вне очереди выдать ему российский паспорт.

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