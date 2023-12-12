Ногти с двойным омбре – свежий хит зимы-2023: особенности и модные дизайны маникюра

Ногти омбре занимают постоянное место в мире красоты, но каждые несколько месяцев появляется новый тренд, предлагающий новую вариацию этого нейл-дизайна. Свежим хитом нынешней зимы является эффект двойного омбре, которое излучает креативность и позволяет придать французскому маникюру необычный вид. Вот несколько примеров для вдохновения.

Двойное розовое омбре

Эффект омбре хорош тем, что, соединив в нем яркие и приглушенные оттенки одного и того же цвета, вы сможете сделать маникюр более утонченным. А двойное омбре усиливает этот эффект, потому что более светлый розовый цвет, как мы видим на фото, распределен по всему ногтю. Квадратная форма ногтевой пластины оставляет больше места для нанесения градиента на кончик, делая его более выраженным.

Двойная диагональ

Эффект двойного омбре обычно достигается с помощью френча, разделяющего два градиента омбре. Но есть и другой вариант – разделение ногтя диагональю и нанесение градиента на каждую из частей ногтевой пластины в противоположном направлении.

Разные цвета

Стиль двойное омбре сам по себе уже является необычным, острым трендом. Однако и его креативность при желании можно усилить. Этого можно достигнуть, выбрав разные сочетания цветов для каждой из рук. При этом чем ярче цвета, тем заметнее будут ваши ногти.

Короткие ногти

Маникюр с двойным омбре легче выполнять на длинных ногтях, просто потому, что у вас больше возможностей для маневра, но и короткие ногти не являются препятствием. Выполняя такой нейл-дизайн на них, нужно начинать разделение чуть ниже верхнего края, убедившись, что у вас достаточно места для нанесения второй части градиента.

Шахматный порядок

Используя эффект контраста черного и белого, можно создать смелый шахматный образ с черно-белыми ногтями с двойным омбре. При этом контраст смягчается промежуточным серым цветом. Это одна из наиболее привлекательных вариаций, идеально подходящая для тех, кто предпочитает максимализм и любит кружить головы.

Двойные “бриллианты”

Чтобы придать образу еще больше индивидуальности и сделать маникюр утонченным, используйте для двойного омбре сочетание нежно-розовых цветов и добавьте по одному “бриллиантику” на две ногтевые пластины.

Атмосфера влюбленности

Этим маникюром двойное омбре, сочетающим в себе голубой, розовый и светло-фиолетовый цвета, нейл-дизайнер отдал дань уважения творчеству американской певицы Тейлор Свифт. Обложка ее альбома под названием “Любовник” оформлена именно в таких тонах. Хотя сама Свифт предпочитает короткие ногти, вы можете носить этот стиль с длинными ногтями, чтобы привнести в дом неземную атмосферу.