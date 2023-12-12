Мнение: Скверный гуманизм?

Верховный суд Татарстана сегодня поставил точку в уголовном деле в отношении Рустема Хасанова, которого 17 сентября, в то время еще депутата Госсовета РТ, приняли с 1,88 граммов мефедрона. А это шесть смертельных доз. Которые депутат прикупил «для личного употребления».

Хасанов признал вину, раскаялся. Сложил себя депутатские полномочия. И Московский районный суд Казани приговорил его к 1 году лишения свободы. Но условно.

Рассказывал об этой истории месяц назад.

Хасанову приговор не понравился, и он обжаловал его.

В Верховном суде Татарстана экс-депутат попросил снять с него судимость и сказал: «У меня теперь сомнительные перспективы и в бизнесе, и в общественной деятельности. Но если сейчас они сомнительны, то после того, как появится уголовная судимость, эти перспективы будут стремиться к нулю».

Надо было все-таки экс-депутату присесть. Хотя бы на полгодика. Хотя бы в колонии-послении. Чтобы избавиться от наркозависимости, которая, по-моему у него уже есть. Иначе не стал бы он покупать сразу 1,88 граммов дури… А так, по-моему, он ничего не понял. И если он эти 1,88 граммов мефедрона действительно покупал «для личного употребления», подозреваю, что сорвется парень. И окончательно сторчится…

В общем, по-моему, не гуманно поступил суд. Надо было дать хоть и маленький, но реальный срок…

Фотографии Рустама Хасанова отсюда

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