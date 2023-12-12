Nutrients: установлена связь между древесными орехами и балансом сахара в крови

Как сообщает издание Nutrients, способствовать поддержанию уровню глюкозы и холестерина в крови, а также минимизировать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, можно за счет включения в рацион таких древесных орехов, как грецкий, макадамия, миндаль и пекан.

В ходе исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Вандербильтский университет, было установлено, что у представителей первой группы, заменивших перекусы с высоким содержанием углеводов обозначенными орехами, вес, по сравнению со второй группой, употреблявшей крекеры и мюсли, был более здоровым.

Кроме того, орехи повысили степень чувствительности к инсулину и уровень «хорошего» холестерина в крови, таким образом снизив риск развития сахарного диабета.