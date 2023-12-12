Онлайн казино Aurora: как пройти регистрацию на новом портале?

Онлайн-казино Аврора – новый игорный портал на рынке азарта. Получил на работу лицензию Кюрасао. Ориентирован на покорение русскоязычной аудитории. Клиентам предлагаются отличные условия – уникальные акции, щедрые бонусы, софт от ведущих провайдеров, популярные способы оплаты.

Как зарегистрироваться?

Сайт поддерживает 3 варианта создания аккаунта. Пройти регистрацию можно через:

соц. сети;

почту;

телефон.

В регистрационную форму нужно вписать минимум личных данных. Если удастся найти промокод, система предоставит бездеп. Создать учетную запись вправе игроки от 18 лет.

Ассортимент развлечений

Игровое портфолио включает порядка 2500 наименований. Контент предоставляют 35+ провайдеров. Коллекция разнообразная, представлены аппараты, покер, моментальные лотереи, рулетки и прочее. Работает раздел с реальными крупье.

97% игротеки занимают слоты, т.к. являются самым популярным типом развлечения. Представлены аппараты с 3, 5, 8 барабанами. Автоматы поддерживают разнообразные бонусы – прогрессивный джекпот, скаттеры, вайлды, мультипликаторы. Коэффициенты выплат солидные. Можно найти слоты с выигрышами до 50 000 кредитов.

Сайт Аврора https://lglusi.ru/ поддерживает демонстрационный режим. Опция позволяет протестировать контент без вложений. Удастся подобрать подходящие варианты для реальных ставок и убедиться, что в оригинальности представленного контента. Средняя отдача – 95%.

Мобильные возможности

Играть в казино Аврора можно на телефоне. Доступна удобная мобильная версия. Она подстраивается под размер дисплея. Предусмотрен демонстрационный режим и реальные ставки.

Приложения пока не разработано. Возможно, оно появиться в 2024 г. Сейчас предлагается играть только с браузера. Доступны все опции официального сайта, интерфейс идентичен.

Бонусная программа

Новичкам доступен щедрый приветственный пакет. За первый депозит начисляется 100% + 100 фриспинов. За последующие пополнения счета удастся получить 900 вращений. Предоставляется по 100 за каждый депозит. Минимальное пополнение – 500 р. Вейджер – х40.

Для постоянных клиентов действует кэшбэк. Начисляется 5-15% каждую неделю от проигранных сумм. Минимальный возврат – 250 р, максимальный – 250 000 р. Вейджер – х15.

Дополнительно проводятся сезонные акции, турниры, гонки. Ивенты поддерживают солидные призовые фонды. Вознаграждение победители получают реальными деньгами. В будущем планируется активное распространение промокодов.