На Любучанской улице в ТиНАО построят детско-взрослую поликлинику

Инвестор построит в поселении Рязановское Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) детско-взрослую поликлинику. Она расположится по адресу: улица Любучанская, дом 13.

Площадь объекта составит 9,2 тысячи квадратных метров. В реализацию проекта инвестируют 800 миллионов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что поликлинику построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Город заключил соглашение с инвестором на три года.

“В результате будет создано более 200 рабочих мест”, – заявил Ефимов.

Работы на площадке начнутся во второй половине 2024 года и завершится в 2025-м. Медицинское учреждение построят новому московскому стандарту: там будет отдельный вход для посетителей с симптомами инфекционных заболеваний, удобная навигация, комфортные зоны ожидания приема и кабинеты врачей с комнатами отдыха.

Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что город заключил уже два соглашения с инвесторами на строительство медицинских учреждений. Так, поликлиника в Бирюлево-Восточном будет рассчитана на 200 посещений в смену.

По программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы получают льготы за строительство больниц, поликлиник, школ и детских садов, спортивных объектов и учреждений культуры, торговых и многофункциональных центров. Компании могут взять на себя обязательства по сдаче объекта в эксплуатацию в более сжатые сроки и получить от города дополнительные преференции.

До конца 2025 года в ТиНАО построят три медицинских учреждения за счет бюджета Москва. В поселении Филимонковское появится детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, в Троицке и поселении Первомайское возведут поликлиники на 750 посещений в смену.

В ближайшие пять лет в ТиНАО построят 17 поликлиник и подстанций скорой медицинской помощи. Через 12 лет в округах появится 125 медучреждений.