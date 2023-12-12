 

“Я не боюсь” – Киркоров объяснил равнодушие к соперничеству в шоу-бизнесе

12.12.2023, 19:20, Разное
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Каждый год являются десятки новых артистов, среди которых есть те, кто будет блистать на сцене много лет. Филипп Киркоров всячески поддерживает молодые таланты. В свое время певец дал напутствие вокалисту Ярославу Дронову, которого сегодня знают как SHAMAN’а. Для других представителей шоу-бизнеса Киркоров является покровителем – ни больше, ни меньше.

Филипп Бедросович не боится конкуренции. На пресс-конференции музыкальной премии “Виктория”, которая состоялась 11 декабря в Москве, исполнитель хита “Цвет настроения синий” заявил, что останется счастливым человеком, даже если в одночасье его карьера завершится. “Я не боюсь”, – сказал Филипп Киркоров. По его словам, он уже 35 лет купается в лучах славы.

Певец воспользовался возможностью и поблагодарил организаторов музыкальной премии “Виктория” за приглашение. Филипп Киркоров признался, что испытывает и удовольствие, и ответственность, добавив, что ничего тяжелее микрофона никогда не держал. Слова народного артиста приводит Пятый канал.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, чего лишился из-за популярности. Артист дал понять, что проделал непростой путь и едва ли не всегда делал выбор в пользу карьеры. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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