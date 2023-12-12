Рупор кремлевской пропаганды: Задержание чиновников-мародеров в ДНР

Задержание чиновников-мародеров в ДНР

Советник министра промышленности и торговли ДНР Голощапов и директор "Донецкой промышленной компании" Петрусенко задержаны по подозрению в мародерстве, ущерб оценивается в 518 млн, сообщает УФСБ республики.

Тебя посодют, а ты не воруй!

PS. Полагаю, при надлежащем контроле того же дорожного строительства ДНР, если учитывать опыт Крыма, могут вскрыться не менее интересные вещи. Помнится у нас тогда несколько подрядчиков и причастных чиновников посадили.

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