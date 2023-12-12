Скандалы: «Язык-бритва»

Как экс-олигарх Сергей Полонский запустил курсы успешного успеха, чтобы не утонуть в долгах

Официальный совокупный долг беглого эксцентричного девелопера Сергея Полонского достиг 50 млн рублей. Это последствия неосторожных высказываний и небрежности в формулировках. Теперь он пытается заработать на курсах личностного роста. Как он живёт?

Откуда у бизнесмена долги

К многомиллионным долгам бывшего миллиардера Сергея Полонского теперь прибавилось ещё 20 млн рублей. На днях Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По решению суда Полонский обязан заплатить 10 млн руб. за моральный и 10 млн за репутационный вред, хотя адвокаты Дерипаски изначально требовали взыскать со скандалиста 2 млрд. Кроме того, на случай, если ответчик будет срывать исполнение судебного решения, ему придётся заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Сможет ли Полонский заплатить деньги — вопрос открытый. На сегодняшний день в его отношении открыты 12 исполнительных производств на общую сумму почти 30 млн рублей. Взыскивать долги офицеры ФССП приходят в девятиэтажную панельную брежневку, расположенную на Волгоградском проспекте в квартале от одноимённой станции метро — это на юго-востоке столицы. Именно здесь, по данным судебных приставов, сейчас зарегистрирован строитель башни «Федерация» в «Москве-Сити».

Как богател девелопер

Сейчас даже сложно представить, что некогда Полонский прославился фразой «У кого нет миллиарда, могут идти в ж**у», мог позволить себе элитную недвижимость и парк роскошных автомобилей типа спорткаров Aston Martin и Porsche, не говоря уже о разных «мерседесах». До середины нулевых дела бывшего владельца Mirax Group шли отлично и будущее казалось безоблачным.

До кризиса 2008 года он считался одним из богатейших предпринимателей России, его девелоперская компания в РФ входила в тройку крупнейших. Самым заметным проектом этой компании считается небоскрёб «Федерация» в комплексе «Москва-Сити».

В 2011 году журнал Forbes признал его одним из наиболее эксцентричных российских бизнесменов, хотя в тот момент дела Полонского уже окончательно подошли к краху. В том же году он закрыл компанию Mirax, которая существовала с 1994 года и изначально называлась «Строймонтаж».

На тот момент её долги достигали $600 млн. Комментируя создавшуюся ситуацию на своей пресс-конференции, Полонский тогда заявил: «С этой минуты прошу больше не считать меня бизнесменом».

Последний проект Полонского

Пожалуй, последним гвоздём в крышку гроба бизнеса Полонского стал ЖК «Кутузовская миля» — один из самых скандальных долгостроев Москвы. Тогда застройщик — Федеральный центр социального развития (ФЦСР) — успел поднять лишь несколько корпусов, однако в 2008 году из-за разразившегося финансового кризиса строительство «Мили» было приостановлено. Пострадали и другие строительные контракты Сергея Полонского: в США, Швейцарии, Черногории, а в России оказалось заморожено строительство башни «Федерация».

Партнёры Полонского начали выходить из проектов — в частности, из строительства «Кутузовской мили» вышел ФЦСР. Это привело к долгим судебным разбирательствам, а также к уголовному преследованию самого бизнесмена, которого заподозрили в мошенничестве. Тогда следствие посчитало, что предварительные договоры купли-продажи квартир в квартале не соответствовали проектной документации, а вырученные деньги шли в том числе на другие проекты Mirax Group.

В результате конфликта с ФЦСР Полонский сначала объявил голодовку, а после возбуждения в отношении него уголовного дела покинул Россию и осел в Камбодже.

В 2013 году Следственный комитет РФ заочно обвинил Полонского в мошенничестве и хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков ЖК «Кутузовская миля», после чего предприниматель был объявлен в международный розыск.

В 2015 году российские правоохранительные органы сумели депортировать Полонского на родину, и уже в России суд признал его виновным по делу о хищении и приговорил к пяти годам лишения свободы. Тем не менее бизнесмена освободили прямо в зале суда в связи с истечением срока давности. До бегства из страны он продолжал заниматься разным бизнесом.

Как Полонский бросил бизнес и сбежал за границу

За свою бизнес-карьеру Полонский учредил около 70 юрлиц, в основном связанных со строительством или управлением недвижимостью. К текущему моменту почти все они ликвидированы, хотя оставшиеся могли бы генерировать для скандалиста неплохие деньги. Например, производитель лекарств «Мираксбиофарма», из капитала которого коммерсант вышел в 2022 году, за прошлый год смог выручить без малого полмиллиарда рублей.

Однако осенью 2022 года экс-девелоперу стало не до бизнеса: из-за начавшейся частичной мобилизации Полонский решил, что может подпасть под призыв — в своё время он служил в ВДВ и всё ещё находился в призывном возрасте. Несмотря на многомиллионные долги, из-за которых он должен был быть невыездным из страны, бывший олигарх всё же ухитрился выехать за границу — в Дубай.

Судя по тому, что Полонского можно часто встретить в различных местных телеграм-чатах, бывший бизнесмен по-прежнему находится в ОАЭ. Немудрено, поскольку после начала СВО Эмираты превратились в площадку для тусовок различных беглых из России криптоинвесторов, брокеров, блогеров, инфоцыган и просто праздно проматывающих состояния бизнесменов.

Чем занимается Полонский

Судя по скандальной репутации бывшего девелопера, к подобным «движам» он относится с одобрением. Оттуда он ведёт свои блоги, мастер-классы и раздаёт интервью. Недавно экс-девелопер написал книгу «Взламывая стереотипы», а также запустил курсы успешного успеха по ведению бизнеса «Взламывая пространство». Книжка и курс продвигались как очередной лайфхак по предпринимательству, нестандартному мышлению и прочим фишкам от некогда успешного бизнесмена. Поучаствовать в марафонах Полонского можно было за 33 333 рубля.

Как публика восприняла нового конкурента Шабутдинова, можно понять по реакции на его книжку: некоторым читателям текст напомнил «мысленную кашу», из-за чего им «не зашло», другие же отмечали, что чем-то она всё же может быть полезна: «Есть ценные мысли, есть инсайты, но с учётом сложного потока сознания автора и непродуманной структуры изложения книга получилась немного запутанной».

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Life.ru”