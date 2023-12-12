Частое употребление жирной рыбы может привести к проблемам с печенью

Недавние научные исследования поднимают тревожную тему о воздействии частого потребления жирной рыбы на здоровье печени. Эксперты из Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена в Китае пришли к выводу, что употребление трех или более порций жирной рыбы в неделю может повысить риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

В ходе исследования, которое включало 1862 участника в возрасте около 60 лет, более трети из них уже имели диагноз НАЖБП, характеризующейся накоплением жировых веществ в клетках печени. Этот процесс увеличивает риск серьезных изменений в тканях органа, таких как жесткость, огрубение и рубцевание.

Анализ питания участников исследования выявил, что употребление жирной рыбы связано с неблагоприятными изменениями в состоянии печени. Те, кто употреблял три или более порции красной рыбы в неделю, оказались в более высокой группе риска развития этой болезни по сравнению с теми, кто не употреблял рыбу вообще. Это исследование подтверждает ранее полученные результаты от ученых из Университета Гранады в Испании, которые также обнаружили негативное воздействие рыбьего жира на печень.

Кроме того, стоит отметить, что сахар и фруктоза, трансжиры, газированные напитки и бесконтрольное употребление различных добавок также могут оказать негативное воздействие на здоровье печени.

Эти новые исследования напоминают о важности балансирования диеты и умеренности в потреблении жирной рыбы, а также о вреде неконтролируемого употребления некоторых продуктов для общего здоровья органов.