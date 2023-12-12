 

Доктор Елена Мартынова объясняет, почему жевательная резинка может принести вред здоровью

12.12.2023, 18:25, Разное
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Долгое жевание жевательной резинки – опасная привычка, предупреждают врачи. Доктор Елена Мартынова объясняет, почему это может нанести вред вашему здоровью.

Регулярное увлечение жевательной резинкой, продолжающееся более трех минут, может серьезно повлиять на ваше здоровье, особенно на состояние желудка и пищеварительной системы. Мозг воспринимает сладкий вкус жвачки как сигнал к началу процесса пищеварения, что вызывает выделение желудочного сока и может повредить слизистую оболочку желудка. В результате этой практики могут возникнуть проблемы, такие как повышенная кислотность, гастрит и эрозии желудка.

Кроме того, жевательная резинка может содержать разные виды сахара, что может негативно сказаться на бактериальном балансе в ротовой полости и способствовать размножению вредных бактерий, вредных для зубов, десен и слизистых ротовой полости. Жвачка с подсластителями также может вызвать расстройство пищеварения.

Длительное жевание жвачки более трех минут может привести к развитию патологического жевательного акта, который может повлечь за собой проблемы с суставами, смещением зубов и нарушением прикуса.

Медики рекомендуют жевать жевательную резинку не более 30 секунд после еды, так как именно в этом случае она может эффективно очистить полость рта от вредных бактерий, по сравнению с зубной щеткой. Продолжительное жевание резинки может привести к тому, что налипшие на нее бактерии снова захватят ротовую полость.

Когда стоит воздержаться от жевательной резинки:

1. При проблемах с деснами.
2. При воспаленной форме пародонтита или при пародонтозе.
3. На голодный желудок.


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