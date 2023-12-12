Мнение: Кагарлицкий на свободе

О, Кагарлицкого освободили! Штраф – полмиллиона, и выпустили из-под стражи прямо в зале суда. За что “судили” – в принципе неважно, понятно, что что-то вроде “рыл тоннель из Москвы в Бомбей”. Удивительно и отрадно, что отпустили. Прямо “оттепель”, не меньше. Рад за него.

Хотя – только подумать: выпустили из-под стражи… в Сыктывкаре. Московского политолога схватили, заковали в наручники, этапировали в республику Коми практически за Полярный круг, продержали там в кутузке 4 месяца, таскали на допросы, ограбили в итоге на неслабую сумму… и выкинули на улицу. “Живи, падла”. И все счастливы. Могли б ведь и 5 лет дать. И 10. И все 25.

Предела нет.