«Мы думаем, что победит Явлинский» – в Белом Доме предсказали результаты президентских выборов в России

В Государственном департаменте прокомментировали выдвижение Владимира Путина на выборах президента России, которые запланированы на март 2024 года.

Ведущие политики США оценили вероятность смены руководства в Кремле как весьма высокую.

– Очевидно, что россияне страдают – от них ушли McDonald’s, IKEA, Adidas, Netflix, ведущие автобренды. Их кошкам, собакам и спортсменам запрещено выступать на соревнованиях. Это создаёт предпосылки для недовольства властью, – предположил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. – Мы думаем, что победит Явлинский, он главный оппонент режима с большим опытом службы на этой должности, и имеет большой рейтинг с 1990-х годов.

В Госдепе рассматривают несколько сценариев российских выборов. При наиболее оптимистичном для Вашингтона развитии событий Явлинский одержит победу в первом туре, в другом сценарии он уверенно победит Путина во втором туре, а в наиболее пессимистичном варианте действующий президент России применит админресурс и сохранит кресло, но ненадолго.

– В этом случае люди просто выйдут на улицы и выбор у Путина будет небольшой, – заключил представитель Госдепа.

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