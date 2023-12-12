 

Оператор сотовой связи Tele2 с 2 января повышает тарифы

12.12.2023, 17:15, Разное
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Оператор сотовой связи Tele2 уведомил своих абонентов о планируемом повышении стоимости своих услуг, начиная с 2 января 2024 года. Об этом пишет «Ведомости».

Согласно данным журналистов, повышение цен составит от 60 до 70 рублей, что соответствует более чем 10% от текущих тарифных ставок. По меньшей мере, изменения затронут тариф “Везде онлайн”, который, на момент написания новости, стоил 560 рублей в месяц и включает в себя 80 ГБ интернет-трафика, 1000 минут разговоров и 100 SMS.

Представители Tele2 подтвердили, что некоторые абоненты уже получили уведомления о предстоящем повышении цен на связь. Компания утверждает, что эти изменения затронут только старые тарифы.

В Tele2 пояснили, что они пересматривают цены не чаще одного раза в год, чтобы соответствовать рыночным условиям. Величина повышения будет зависеть от конкретного тарифного плана, но даже после увеличения, их предложения останутся конкурентоспособными.

Согласно информации из «Ведомостей», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже начала анализировать обращения граждан о предстоящем повышении цен. В случае выявления нарушений, ведомство обещает принять соответствующие меры.


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