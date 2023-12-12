Розовый “молочный коктейль” – свежий декабрьский тренд в маникюре: особенности нейл-арта

От ногтей с пыльно-розовым оттенком до блестящего маникюра в стиле барбикор – розовый лак в последнее время на пике популярности. Недавно появился новый трендовый оттенок, который уже успел влюбить в себя тысячи модниц. Речь идет о “молочном коктейле”, который стал настоящим хитом декабря.

Классический “молочный коктейль”

Этот оттенок удивительно нежный и завораживающий, поэтому влюбляет в себя с первого взгляда. Стилисты рекомендуют выбирать полупрозрачную базу, чтобы цвет ложился более мягко. Этот нейтральный оттенок хорошо сочетается с чем угодно.

Короткие ногти с плоским кончиком

“Молочный коктейль” хорошо смотрится на коротких ногтях с плоскими концами и слегка закругленными уголками по краям. Это идеальный вариант для повседневного стиля и деловой обстановки.

Заостренные ногти

Вы можете захотеть противопоставить нежный розовый цвет чему-нибудь немного экстремальному. Ногти-стилеты красиво контрастируют с мягким оттенком, и это выглядит очень женственно.

“Молочный коктейль” с блестками

На самом деле оттенок “молочный коктейль” не нуждается в дополнительных украшениях. Но это не значит, что вы не можете экспериментировать. Добавьте к своему маникюру изюминку в виде розовых блесток. Выберите акцентный ноготь и украсьте кончик.

Серебристые полоски

Придерживайтесь относительно минималистичных акцентов, украшая свои ногти. Пары полосок фольги серебристого оттенка будет достаточно, чтобы придать маникюру нотку строгой элегантности.

Ногти с росписью

Если хотите дополнить маникюр необычными акцентами, вы можете выбрать что-то, что соответствует сладкой эстетике. Это могут быть изображения леденцов, жевательной резинки и других видов конфет. Или вы можете захотеть блестящие фрукты, такие как вишня, клубника или ломтики арбуза.

Ногти в стиле омбре

Чтобы накрасить ногти в таком модном стиле, покройте один ноготок базовыми оттенком, а все остальные делайте на тон светлее (или темнее).

Также обратите внимание на приглушенный матовый градиент. Он отлично подходит для офиса и повседневного стиля.