На Костромской улице в Алтуфьевском районе создали общедоступный паркинг

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12.12.2023, 15:50, Новости дня
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Московская Госинспекция по недвижимости занимается профилактикой и пресечением правонарушений в имущественно-земельной сфере. На освобожденных участках создают новые парковочные пространства для местных жителей, детские площадки и скверы.

В Алтуфьевском районе в Северо-Восточном административном округе (СВАО) ликвидирована незаконная парковка. Огражденным участком со шлагбаумом пользовался ограниченный круг.

Инспекторы Госинпекции выявили факт самозахвата городской земли. Выяснилось, что у пользователей парковки не было разрешения на установку ограждений и шлагбаума на выезде.

“Кроме того, земельный участок не был оформлен и поставлен на государственный кадастровый учет”, — сообщал глава городской Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Специалисты демонтировали ограждения и шлагбаум. На территории организовали общедоступное парковочное пространство на 35 мест.

В ноябре общедоступную парковку организовали на месте незаконной стоянки на Остафьевском шоссе в Щербинке. Госинспекция пресекла незаконное использование участка. Арендатор продолжал эксплуатировать территорию после истечения срока договора и не имел необходимых документов.

Прибывшие на место специалисты зафиксировали наличие ограждения и шлагбаума. На участке парковались сотрудники и клиенты организаций из близлежащих офисов.

Ограждения и шлагбаум демонтировали. На участке появился паркинг на 40 автомобилей.

Также в Москве действует оперативная группа по ликвидации объектов незавершенного строительства. Участки с долгостроями выявляются, после чего принимается решение о продолжении работ на площадке или демонтаже с последующим благоустройством территории.

С начала текущего года из перечня объектов незавершенного строительства исключили 30 площадок. Шесть объектов ввели в эксплуатацию, работы на 13 площадках возобновились, а 11 территорий освободили от недостроенных зданий и благоустроили.

За 12 лет из перечня московских долгостроев исключили более 650 объектов. 189 ввели в эксплуатацию, 202 сооружения демонтировали, а на 264 площадках возобновились работы.


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