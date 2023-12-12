 

Мэр Москвы утвердил проект комплексного развития территории в Зеленограде

12.12.2023, 15:50, Новости дня
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Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки части промышленной зоны “Алабушево”. Это крупнейшая площадка особой экономической зоны “Технополис Москва”, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Участок площадью 10 гектаров расположен между путями третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и проспектом Генерала Алексеева. Там построят производственные объекты и общественно-деловую недвижимость.

“Новые объекты на территории “Алабушево” дадут порядка 2 тыс. рабочих мест”, – уточнил мэр Москвы.

Общая площадь новых объектов составит 182 тысячи квадратных метров. Проект реализуют в рамках программы комплексного развития территорий.

Планируемый объем инвестиций – свыше 20,5 миллиарда рублей. Транспортное обслуживание территории улучшится благодаря обустройству разворота на проспекте Генерала Алексеева.

В октябре Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны “Прожектор”. На территории площадью 200 гектаров возведут жилье для 17,6 тысячи человек, включая участников программы реновации, социальную инфраструктуру и торговые объекты.


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