Роспотребнадзор разрешил производителям соли не информировать потребителя о наличии в продукте ГМО

Россияне больше не смогут узнать, подвергалась ли соль на прилавках магазинов генетической модификации или же она безопасна для здоровья.

Роспотребнадзор, никого не предупреждая, исключил её из списка продуктов, для которых обязательна маркировка о ГМО. Отныне даже простая покупка соли превращается в опасную лотерею, где на кону – здоровье и долголетие потребителя.

Скандальное решение было принято без общественного обсуждения, без огласки, фактически в тайне. Обеспокоенные активисты из Союза родительских комитетов обнаружили, что в новом перечне товаров, подлежащих ГМО-маркировке, нет ни соли, ни соды. Отправили запрос чиновникам и получили отписку: «В связи с объективными химико-биологическими причинами».

– Кому эта ситуация на руку – понятно всем, тут думать вообще не надо, – говорит председатель родителей-общественников Валентина Каблукова. – Кто нас травит ГМО, тот эту ситуацию и проспонсировал, а кто деньги оттуда получает, доллары эти кровавые, просто взяли под козырёк.

По словам активистки, единственным по-настоящему безопасным вариантом для питания детей и взрослых остаются собственноручно выращенные овощи и фрукты, а также то, что можно найти в лесу.

– Природа – очень мудрая, она о нас заботится. Нельзя отравиться ничем натуральным, тем, что ты собрал своими руками, – добавила она. – Что же касается продуктов на полках магазинов, то там идёт очевидная война против нашего генофонда, об этом ещё в ведах писали. В советское время в соль добавляли йод, чтобы мы не оглупели, а теперь туда добавляют ГМО, чтобы нас всех со свету сжить.

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