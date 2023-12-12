Рупор кремлевской пропаганды: Псевдопопы пытались сбежать с демократической Украины
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На границе с Молдавией охотники за живым товаром задержали 4х граждан Украины, которые пытались сбежать из свободной и демократической Украины переодевшись в попов. План был прост – псевдопопы платили контрабандистам по 4000 долларов, чтобы на лодке сбежать из свободной Украины в Молдавию.
Теперь пойдут боевыми капелланами под Авдеевку.
Никто не сможет сбежать с демократичской Украины. На скотобойню отправят всех кого смогут.
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Источник: Colonel Cassad
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