Рупор кремлевской пропаганды: Псевдопопы пытались сбежать с демократической Украины

На границе с Молдавией охотники за живым товаром задержали 4х граждан Украины, которые пытались сбежать из свободной и демократической Украины переодевшись в попов. План был прост – псевдопопы платили контрабандистам по 4000 долларов, чтобы на лодке сбежать из свободной Украины в Молдавию.

Теперь пойдут боевыми капелланами под Авдеевку.

Никто не сможет сбежать с демократичской Украины. На скотобойню отправят всех кого смогут.

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