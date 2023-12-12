Скандалы: Красный раскол

Коммунисты не могут определиться, кого выдвигать на пост президента

Для КПРФ расколы привычное дело. То бунт глав думских комитетов Николая Губенко и Светланы Горячевой, то демарш спонсора ленинцев Геннадия Семигина со товарищи, то Рашкин, то Сокол, то Астраханкина. И нынче вот – снова здорово.

Когда после скандала с безвинно убитым лосём Валерия Рашкина «попросили» из думской фракции, многие понимали, что реванш неизбежен. В столичном горкоме авторитет Рашкина неизбывен. И хотя руководству партии временами удаётся наводить глянец, да не введёт никого в заблуждение самоварная фальшь этого блеска. Прошедший в Измайлове пленум, по сути, ставит крест на партийном единстве. «Группа Рашкина» – они же «партийные радикалы» Парфёнов, Тарасов, Волков и Обухов – убеждала соратников поддержать выдвижение в президенты России Сергея Левченко, бывшего губернатора Иркутской области. В свою очередь, «умеренные» – Зубрилин, Обуховский и Мызгин – пропихивали в выдвиженцы от партии Леонида Зюганова, внука главы КПРФ. Выдвижению Левченко аплодировал зал. Внутрипартийная борьба накаляется накануне 23 декабря – даты выдвижения единого кандидата на выборы. Похоже, это сознаёт и Геннадий Зюганов – потому и помалкивает о едином кандидате. Цитата: «23 декабря мы проведём свой съезд, на котором выдвинем целую команду на президентские выборы. Когда говорят, что я пойду и буду там участвовать, – это несерьёзные заявления. Мы пойдём на эти выборы с командой кандидатов в правительство национальных интересов. Мы пойдём с командой, которая показала пример, как можно руководить в условиях системного кризиса». И ни единого слова о едином кандидате! Скажите, как его зовут?!

Злые языки отмечают, что партийные расколы – признак того, что партия если и не процветает, то по крайней мере жива. Вот только пульс партийной жизни у КПРФ таков, что однозначно и не ответишь, живее ли она всех живых. Левченко пленум в итоге не делегировал. Но не делегировал он и Зюганова-младшего. Кого выдвинет съезд, остаётся только гадать. Может, Павла Грудинина (в прошлый раз показавшего неплохой результат). А может, Юрия Афонина или Николая Бондаренко. Хотя, может, и Дмитрия Новикова, идеолога партии, мнящегося в нынешней ситуации компромиссной фигурой, но обладающего харизмой другого идеолога, Михаила Суслова. При этом вокруг КПРФ идёт некая неочевидная движуха, иначе и не назовёшь, с участием «группы Рашкина» и как бы не имеющего к КПРФ непосредственного отношения левака Сергея Удальцова, супруге которого Анастасии от Рашкина достался его думский мандат. Удальцов зримо взаимодействует с Бондаренко – обсуждают старт президентской кампании и (как данность!) «красную коалицию», о которой Зюганов не упоминал ни единым словом. Может, это и не раскол, а утрата единоначалия? А про «расколы в КПРФ» Удальцов, похоже, уже всё сказал – ещё в 2021 году. Новый может произойти после того, как «союзники КПРФ» из «Левого фронта» предложат партии «своего кандидата в президенты». То-то все будут удивлены, если это будет Левченко! И заметьте, не мы это придумали. Цитируем публикацию «Коммерсанта»: «Среди предполагаемых фаворитов сам господин Удальцов назвал (…) бывшего иркутского губернатора, депутата Госдумы от КПРФ Сергея Левченко». Как занятно они «сошлись в одной точке» – Удальцов, Рашкин и Левченко, не так ли?

Георгий Филин

Оригинал материала: “Версия”