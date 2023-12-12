 

В Москве появились новые маршруты наземного городского транспорта

12.12.2023, 14:39, Новости дня
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Власти Москвы прикладывают огромные усилия для развития дорожно-транспортной сети. А безопасность и комфорт пассажиров являются для них приоритетом.

С этой целью в российской столице появляются новые маршруты наземного городского транспорта. Например, в ноябре в городе было организовано пять дополнительных маршрутов общественного транспорта.

Кроме того, в разных районах Москвы появилось более 20 остановочных пунктов. Нововведения позволили улучшать транспортную доступность столичных районов, а местные жители получили возможность экономить время в пути до станций до станций метро и МЦД, а также важных социальных объектов.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, власти работают над повышением комфорт пассажиров по поручению главы города Сергея Собянина.

Так, после расширения сети маршрутов наземного городского транспорта от станции метро “Алтуфьево” до Лианозовского электромеханического завода начали курсировать автобусы коротких рейсов №928к.

Короткие рейсы в ноябре появились и в Новой Москве. Жителям двух крупных жилых комплексов в поселении Сосенском быстрее добираться до метро и социальных объектов помогает общественный транспорт №577к.

Маршрут №739в теперь обеспечивает жителей города Дзержинского Московской области комфортной дорогой до торгового комплекса. А экспресс-маршрут №С179 соединяет станции метро “Саларьево” и “Теплый Стан” с агрокластером на Калужском шоссе.

Маршрут №560 позволяет студентам и сотрудникам МФТИ быстрее добраться до станций первого Московского центрального диаметра, а также Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что в Москве запустили два новых маршрута электробусов. Максим Ликсутов подчеркнул, что с 25 ноября маршрут экологического транспорта №560 заработал в СВАО, а №625 – в ЮВАО.

По словам чиновника, маршрут №560 соединил шесть станций метро и МЦД на северо-востоке Москвы. А на маршруте №625 вместо автобусов вышли электробусы, которые теперь курсируют между станциями метро “Братиславская” и “Марьино”, а также школами и поликлиниками.


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