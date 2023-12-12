Мнение: Имела ли Украина шанс уклониться от участия в прокси-войне против России?

Вчера отмечали юбилей: 10 лет с памятного дня, когда Виктория Нуланд раздавала печеньки на Евромайдане. Тогда госпожа Нуланд работала официальным представителем Госдепа США, а сопровождающий её Джефри Пайет — послом США на Украине. Перформанс с печеньками нёс в себе прозрачный посыл: США поддерживают Евромайдан, следовательно, украинским элитам, включая руководство силовиков, следует или поддержать проамериканский переворот, или считать себя врагами Америки.

Президенту Януковичу следовало бы отправить на площадь группу захвата с приказом арестовать эту парочку, показательно жёстко подавляя при этом любое их сопротивление — вот чтобы журналисты прямо на видео засняли свист резиновых дубинок и лежащих лицом в асфальт американцев. Раздача печенек на Евромайдане была агрессией США против независимой страны, которая, как мы знаем постфактум, уже обошлась Украине в отделение нескольких регионов, а также в потерю 10-15 млн граждан, частично убитых, частично переехавших в Россию, частично бежавших из Украины на Запад. Однако Нуланд и Пайет ничем не рисковали. Арестовать представителей США тогдашний президент Украины не мог, так как его подчинённые, на 90% зависимые от США, отказались бы выполнять такой приказ. Кроме того, жёсткий отпор американцам означал бы для Януковича персональные санкции и, как следствие, потерю многомиллиардного состояния, которое он держал в Евросоюзе, Швейцарии, Австралии и США…

Если бы власти Украины могли себе позволить действовать в интересах Украины, они бы ещё в 2013 выслали всех американцев из страны, а потом провели бы федерализацию и провозгласили бы нейтралитет. Дальше было бы примерно так:

1. Украина стала бы спокойной сытой демилитаризованной страной, по типу Швейцарии или Японии, при этом даже без призыва в армию, так как призыв в армию мирный олигарх Янукович за пару месяцев до Евромайдана отменил (ссылка).

2. Регионы Украины получили бы больше самостоятельности с правом придавать особый статус местным языкам. На юго-востоке Украины и в Крыму русский стал бы государственным языком, наравне с украинским. В Крыму статус третьего государственного языка получил бы крымско-татарский — как, кстати, и произошло в 2014 в русском Крыму. Закарпатские венгры также получили бы больше прав.

3. Украинский язык и украинство в целом пошли бы на спад, так как из региональных школьных программ исключили бы борьбу против России и против русского языка. Имея свободный выбор, большая часть украинцев предпочитала бы русский, так как он является для большинства украинцев родным, и так как на нём неизмеримо больше книг, фильмов, музыки, блогов и так далее, чем на мове. Вместе с тем, население Украины составляло бы около 40 млн человек, а не 25 млн, как сейчас, так что чисто физически носителей мовы, возможно, было бы ненамного меньше.

4. Что-то похожее на безвиз с Евросоюзом Украина получила бы в любом случае, так как Европа отчаянно нуждается в рабочей силе, а украинцы в этом плане значительно выгоднее сенегальцев и сомалийцев. Вероятно, это не называлось бы безвизом, но уехать в Германию на заработки или на ПМЖ точно было бы легче и дешевле, чем сейчас.

5. Экономика Украины с комфортом стагнировала бы за счёт транзита между Европой и Азией, за счёт выгодной торговли части регионов с Россией, а также за счёт айти-отрасли и разного рода туризма. Положение бедной, но спокойной и гостеприимной страны Европы, куда можно приехать на выходные поразвлечься из условной Франции или Турции, имеет свои преимущества. Айтишники, в свою очередь, не думали бы массово об эмиграции, так как жить в Киеве или Харькове, получая 10 средних зарплат, по ряду причин приятнее, чем жить в условном Дюссельдорфе на правах гастарбайтера и с зарплатой лишь немного превышающей зарплаты местных.

6. Романтизация Бандеры и прочих «арийцев» постепенно затухала бы, так как до активного нагнетания из США эта идеология на Украине не была особо популярна — поклонники австрийского художника неизменно и с треском проваливались на выборах. Опять-таки, статус федерации ограничил бы шествия с портретами преступников Второй мировой только некоторыми регионами.

7. Как итог, получилось бы очень по-европейски: тихое буколическое загнивание в бедном комфорте, но без нищеты, без разрухи, и даже с работающими социальными лифтами для как для умных, так и для амбициозных граждан. Правда, идеология колониального космополитизма подталкивала бы умных и амбициозных к эмиграции, но, повторюсь, уезжали бы далеко не все, а уехавшие перечисляли бы деньги из-за рубежа обратно в страну.

В общем, полагаю, любой украинец, если у него только есть хоть капля сочувствия к своей стране, к своим близким и к самому себе, периодически мечтает о том, чтобы Евромайдана не было, и чтобы развитие Украины пошло в 2013 по мирному пути.

Как я указал выше, сопротивляться американцам украинские элиты не могли, так как они стали по своей сути антирусскими ещё при Ленине и Сталине, в ходе политики коренизации, и так как после 1992 их зависимость от США была уже безнадёжно крепкой. Белоруссии и Казахстану повезло. Во главе белорусов встал Лукашенко, который, при всех его недостатках и при всей его любви к многовекторности, является достаточно сильным политиком, чтобы на службу к США не идти. Может быть, американцы сломали бы и Белоруссию, но они не особенно тратились на неё, так как стратегически Белоруссия для них не важна: она маленькая, также у неё нет ни выхода к морю, ни других критически важных географических свойств.

Казахстан, в свою очередь, зажат между Россией и Китаем. Элиты Казахстана, может быть, и считают себя скорее британцами, чем казахами, но география сильно ограничивает их западолюбие — пойти на прямой конфликт с Россией и Китаем Казахстан никак не может.

Украина на 2013 год таких преимуществ не имела. Её политики были слабыми и полностью зависимыми от США, при этом даже политики, которые имели репутацию «пророссийских», всё равно держали деньги на Западе и были полностью ориентированы на Запад. География Украины, в свою очередь, была крайне неудачна. Во-первых, в планах США её территория обозначалась как важная часть Римленда, имеющая стратегическое значение для контроля над Евразией — при помощи Украины можно было и ограничить важный выход России к морю, и перекрыть торговлю между Россией и Европой. Во-вторых, Украину было удобно снабжать оружием и припасами через Польшу, что мы и наблюдаем сейчас. Таким образом, судьба Украина была предрешена, поэтому попытки России мирно разрешить Украинский кризис дали России необходимое время на перестройку экономики, но не смогли предотвратить перевод конфликта в тёплую фазу.

США хотели воевать, США могли воевать, США полностью контролировали Украину. Казалось бы, Украина была обречена… но нет — один шанс у Украины был. Этим шансом для Украины мог стать государственный переворот в России.

Если бы, например, протесты на Болотной увенчались успехом, если бы прозападная часть русских элит была сильнее, если бы США смогли вернуть себе контроль над российской политикой, который они потеряли в ходе дела ЮКОСа в 2003-2005, никакой нужды натравливать Украину на Россию не было бы. Главным врагом США является Китай, причём с точки зрения американцев Китай именно враг, а не соперник и не конкурент. Если бы у США был контроль над Россией, они бы бросили Россию на Китай, организовав санкционную блокаду Китая со стороны России, которая дальше переросла бы в ограниченный военный конфликт, который имел бы хорошие шансы перейти в полномасштабную войну с применением тактического ядерного оружия. В ядерную зиму американские генералы не верят, а взаимное уничтожение сразу двух опасных противников, России и Китая, стало бы для них выигрышем, однозначно стоящим небольших экологических проблем: джекпотом, как говорят в США.

При этом сценарии Украина осталась бы мирной страной — по типу современной Чехии, которая помогает Украине оружием и наёмниками, страдает из-за дорогостоящих последствий своих санкций, но при этом не просыпается каждую ночь от шума летающих мопедов.

Надо отдать должное украинцам, они старались изо всех сил, поддерживая любую «оппозицию» в России, распространяя пропаганду в российских соцсетях и, вообще, всячески пытаясь помочь Америке устроить оранжевую революцию в нашей стране. К сожалению для них и к счастью для нас, им не удалось.