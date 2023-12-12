«Первый канал» объяснил, как готовить яичницу без яиц

В воскресном выпуске программы «Время» вышел 10-минутный сюжет, посвящённый забытым рецептам древнерусской кухни.

Оказалось, что ещё тысячу лет назад жители Великого Новгорода готовили омлет из муки и тыквы, который намного полезнее чуждой русскому человеку яичницы из куриных яиц.

– Яичницу в современном понимании нам привезли европейцы в XVIII веке, это абсолютно инородное для нашей культуры блюдо. Испокон веков на Руси люди начинали свой день с омлета, приготовленного из привычных ингредиентов – муки, тыквы и беломорской соли, – пояснил журналистам известный повар, пожелавший не раскрывать своё имя.

Как отмечают эксперты, в последние годы россияне всё активнее обращаются к старинным рецептам – в Москве, словно грибы после дождя, один за другим появляются рестораны древнерусской кухни (сейчас их два).

– Считаю, что возврат к нашей традиционной еде – вопрос национального выживания и благополучия. Организм русского человека на биологическом уровне хочет получать те же продукты, которыми питались наши предки, его воротит от иностранного корма, кишащего химикатами и сверчками. Победа будет за нами! – высказался один из парламентских лидеров.

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