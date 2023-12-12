Усталость и апатия могут быть признаками гипотиреоза

С появлением постоянной усталости и апатии, сопровождающимися чувством общей разбитости, следует обратить внимание не только на стресс. Это может быть результатом дисфункции щитовидной железы, предупреждает Вероника Неудахина, эндокринолог медицинской компании “СберЗдоровье”. Она подчеркивает, что эти неявные признаки могут указывать на серьезное заболевание.

Неудахина объясняет, что, хотя усталость и нежелание действовать могут быть нормальной реакцией организма на стресс и нагрузки, если эти симптомы не исчезают после отпуска, стоит посетить врача, чтобы исключить гипотиреоз. Щитовидная железа играет важную роль в организме, управляя настроением, аппетитом, работой сердца и температурой тела. Недостаточное количество её гормонов может сказаться на самочувствии и даже вызвать проблемы с репродуктивной сферой.

Врач-эндокринолог Юрьева Ольга добавляет, что симптомы гипотиреоза могут быть разнообразными и часто имитировать другие состояния. Эти симптомы включают:

– Изменения в менструальном цикле

– Запор

– Депрессию

– Сухие волосы и их выпадение

– Сухую кожу

– Повышенный уровень холестерина

– Повышенную чувствительность к холоду

– Хриплый голос

– Боль в суставах, скованность и отек

– Проблемы с памятью

– Мышечные боли и скованность

– Мышечную слабость

– Одутловатое лицо

– Медленный пульс

– Отек щитовидной железы (зоб)

– Необъяснимое увеличение веса или трудности с его снижением

– Синдром запястного канала

Причинами гипотиреоза могут быть различные факторы, включая:

1. Тиреоидит Хашимото, аутоиммунное воспаление щитовидной железы.

2. Лечение радиоактивным йодом, часто используемое для гиперактивной щитовидной железы.

3. Некоторые лекарства, такие как амиодарон, интерферон альфа и интерлейкин-2, могут влиять на выработку гормона щитовидной железы.

4. Операция на щитовидной железе, которая может привести к гипотиреозу.

5. Недостаточное потребление йода с пищей, что необходимо для нормальной работы щитовидной железы.

Учитывая разнообразие симптомов и причин, важно своевременно обращаться к врачу для диагностики и лечения гипотиреоза, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья.