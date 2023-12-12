Lenta.ru назвала лучшие смартфоны стоимостью от 10 до 100 тысяч рублей
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Главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов поделился со Lenta.ru своим списком лучших смартфонов, доступных по цене от 10 до 100 тысяч рублей.
В категории до 10 тысяч рублей особое внимание заслуживают следующие модели: Redmi 12C, Realme C51 и Tecno Spark 10C. Эти устройства имеют схожую производительность и качество дисплея, но каждое из них также обладает уникальными особенностями. Например, Redmi 12C выделяется 50-мегапиксельной камерой и 128 ГБ встроенной памяти, в то время как Realme C51 предлагает аналогичную камеру, но с 64 ГБ памяти. Tecno Spark 10C, хоть и имеет более скромную 16-мегапиксельную основную камеру, компенсирует это большим объемом памяти и поддержкой быстрой зарядки.
В категории до 20 тысяч рублей отмечаются Infinix Note 30 и Redmi Note 12S, предлагающие качественные камеры и процессоры, обеспечивающие долгое время работы от одного заряда. В бюджете до 30 тысяч рублей Харитонов рекомендует Samsung Galaxy A34 благодаря его автономности, качественной камере и производительному процессору, а в категории до 40 тысяч рублей выделяется Samsung Galaxy A54, предлагающий качественный экран и защиту от воды.
OnePlus Nord 3, доступный по цене до 50 тысяч рублей, подходит тем, кто ищет смартфон с высококачественной камерой и производительным “железом”. Huawei P60, оцениваемый в 60 тысяч рублей, выделяется своей камерой, способной конкурировать с флагманскими моделями Apple.
Смартфоны Google Pixel 7 Pro и Samsung Galaxy Z Flip5, доступные в категориях до 70 и 80 тысяч рублей соответственно, привлекают покупателей своими камерами и уникальными функциями, такими как быстрая зарядка и складной экран в последнем.
В категории от 90 тысяч рублей рекомендуется обратить внимание на базовые модели iPhone 15, а в сегменте до 100 тысяч рублей — на Samsung Galaxy S23 Ultra. В самом высоком ценовом сегменте, при цене от 100 тысяч рублей, лидирует iPhone 15 Pro Max, оснащенный мощным чипом A17 Pro и профессиональной камерой.
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