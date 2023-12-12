Lenta.ru назвала лучшие смартфоны стоимостью от 10 до 100 тысяч рублей

Главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов поделился со Lenta.ru своим списком лучших смартфонов, доступных по цене от 10 до 100 тысяч рублей.

В категории до 10 тысяч рублей особое внимание заслуживают следующие модели: Redmi 12C, Realme C51 и Tecno Spark 10C. Эти устройства имеют схожую производительность и качество дисплея, но каждое из них также обладает уникальными особенностями. Например, Redmi 12C выделяется 50-мегапиксельной камерой и 128 ГБ встроенной памяти, в то время как Realme C51 предлагает аналогичную камеру, но с 64 ГБ памяти. Tecno Spark 10C, хоть и имеет более скромную 16-мегапиксельную основную камеру, компенсирует это большим объемом памяти и поддержкой быстрой зарядки.

В категории до 20 тысяч рублей отмечаются Infinix Note 30 и Redmi Note 12S, предлагающие качественные камеры и процессоры, обеспечивающие долгое время работы от одного заряда. В бюджете до 30 тысяч рублей Харитонов рекомендует Samsung Galaxy A34 благодаря его автономности, качественной камере и производительному процессору, а в категории до 40 тысяч рублей выделяется Samsung Galaxy A54, предлагающий качественный экран и защиту от воды.

OnePlus Nord 3, доступный по цене до 50 тысяч рублей, подходит тем, кто ищет смартфон с высококачественной камерой и производительным “железом”. Huawei P60, оцениваемый в 60 тысяч рублей, выделяется своей камерой, способной конкурировать с флагманскими моделями Apple.

Смартфоны Google Pixel 7 Pro и Samsung Galaxy Z Flip5, доступные в категориях до 70 и 80 тысяч рублей соответственно, привлекают покупателей своими камерами и уникальными функциями, такими как быстрая зарядка и складной экран в последнем.

В категории от 90 тысяч рублей рекомендуется обратить внимание на базовые модели iPhone 15, а в сегменте до 100 тысяч рублей — на Samsung Galaxy S23 Ultra. В самом высоком ценовом сегменте, при цене от 100 тысяч рублей, лидирует iPhone 15 Pro Max, оснащенный мощным чипом A17 Pro и профессиональной камерой.