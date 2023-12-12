 

В галерее “На Каширке” проходит выставка “Вещи и сны”

12.12.2023, 12:15, Новости дня
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В российской столице регулярно проходят всевозможное культурные события, которые пользуются большой популярностью у москвичей. Так, до 14 января жители и гости города могут посетить довольно интересную выставка “Вещи и сны”, проходящую в галерее “На Каширке”.

Представленные на выставке работы позволят понять, как окружающие нас обычные предметы могут принимать непривычные очертания, если взглянуть на них через призму воображения. В уникальной экспозиции участвуют шесть художников.

К примеру, в инсталляциях Дианы Майоровой можно встретить образы из ее сновидений. Казалось бы, несовместимые в обычной жизни вещи мастер умело сочетает в ассамбляжи и натюрморты-химеры.

В фотографике Екатерины Казанцевой посетители выставки увидят предметы без привязки к их ежедневной миссии, а как старые снимки, история которых уже забыта.

Маргарита Городничева и вовсе представляет автопортрет, на котором изображает себя в виде большой вороны. Художница Silen собирает поэтические конструкции из найденных ею вещей.

Офорты Нины Красовитовой воспевают красоту разрушения: остов корабля и старая морская раковина предстают перед зрителем в виде грандиозного объекта, в котором продолжается жизнь.

Представленные на выставке “Вещи и сны” предметы Ляли Вагановой знакомы только на первый взгляд. Однако при ближайшем рассмотрении они оказываются странными и невозможными для использования.

Кроме этого, в экспозиции галереи “На Каширке” москвичи смогут посмотреть скульптуры из дерева, нейро-арт, видео-арт и экспонаты в жанре реди-мейд.

Не менее интересной будет выставка о детях российских императоров, которая пройдет в музее-заповеднике “Царицыно” с 9 декабря 2023 по 27 апреля 2024 года.

Как ранее сообщали “Дни.ру”, экспозиция “Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров” включает в себя личные вещи наследников престола, архивные документы, редкие фотографии и рисунки.

В частности, гости выставки увидят записные книжки Петра I и тетрадку по чистописанию Павла I. Частью экспозиции также станут планетарий и электростатическая машина, подаренные императору Александру II.


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