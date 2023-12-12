 

Собянин: В городских стационарах успешно внедрили телемедицинские консультации

12.12.2023, 12:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В разгар пандемии коронавируса весной 2020 года в Москве запустили телемедицинский центр и протестировали технологии дистанционного ведения пациентов. В 2023 году такой формат стал стандартной практикой взаимодействия с пациентами, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Первичный прием проводится в традиционной форме. Если в процессе лечения у пациента возникают вопросы, он может запросить консультацию с врачом дистанционно. Для этого нужно установить приложение “ЕМИАС.Телемедицина”.

Врач выйдет на связь в течение дня. Он задаст пациенту вопросы о ходе выздоровления и при необходимости скорректирует лечение, выпишет электронный рецепт.

Решить вопросы с больничным листом тоже можно дистанционно. На это приходится более половины обращений – 650 тысяч в 2023 году.

“Таким образом телемедицинские консультации избавляют пациентов от лишних визитов. Для поликлинической системы – это хороший способ избежать перегрузки в период сезонных ОРВИ”, – подчеркнул Собянин.

Телемедицинские консультации успешно внедрены и в стационарах. Врачи-реаниматологи могут провести консилиум в дистанционном формате и узнать мнение экспертов Центра критических состояний. Специалисты провели уже более 5,5 тысячи консультаций для врачей больниц и 20 тысяч – для бригад скорой помощи.

Мэр Москвы отметил, что телемедицинские технологии хорошо зарекомендовали себя в системе городского здравоохранения. Он выразил уверенность, что такой формат будет охватывать все больше направлений.

В этом году в Москве открылись три флагманских центра экстренной медпомощи. Они созданы на базе больниц имени Вересаева и Филатова, НИИ имени Склифосовского. Медики провели уже 15 тысяч экстренных операций. Еще три таких центра появятся в больницах имени Боткина, Буянова и Пирогова.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / В Донском районе построят еще одни дом по реновации

13.12 / Дональд Туск – перед лицом опасной России надо делать ставку на союзников по НАТО и ЕС

13.12 / Санкции не навредили россиянам (рост цен и ограничение потребления для них не проблема), но изменили их отношение к Западу

13.12 / Финляндия откроет два КПП на границе с Россией в качестве «проверки»

12.12 / Пропутинсты фантазируют: Зеленский приехал в США, чтобы, стоя на коленях, клянчить деньги у конгресса

12.12 / Всё больше американцев считают, что живут хуже своих родителей

12.12 / На Любучанской улице в ТиНАО построят детско-взрослую поликлинику

12.12 / Британский дипломат – отношения между Россией и США сегодня хуже, чем во времена холодной войны

12.12 / На Костромской улице в Алтуфьевском районе создали общедоступный паркинг

12.12 / Мэр Москвы утвердил проект комплексного развития территории в Зеленограде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика