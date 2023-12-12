США обещают вооружать Израиль вплоть до уничтожения ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут предоставлять вооружение Израилю до полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. Это заявление было сделано в ходе приема в Белом доме по случаю Хануки.

Однако американский лидер призвал к осторожности и подчеркнул, что изменение хода военных действий со стороны израильских военных может изменить мировое отношение к этой ситуации. Байден предупредил о недопустимости такого развития событий. Байден также обещал продолжать отправлять гуманитарную помощь мирным жителям сектора Газа и призвал защищать гражданских в этом конфликте.

Президент выразил обеспокоенность ростом антисемитских настроений как в Соединенных Штатах, так и во всем мире на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и подчеркнул, что США не собираются отворачиваться от этой проблемы.