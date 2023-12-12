 

США обещают вооружать Израиль вплоть до уничтожения ХАМАС

12.12.2023, 11:20, Разное
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Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут предоставлять вооружение Израилю до полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. Это заявление было сделано в ходе приема в Белом доме по случаю Хануки.

Однако американский лидер призвал к осторожности и подчеркнул, что изменение хода военных действий со стороны израильских военных может изменить мировое отношение к этой ситуации. Байден предупредил о недопустимости такого развития событий. Байден также обещал продолжать отправлять гуманитарную помощь мирным жителям сектора Газа и призвал защищать гражданских в этом конфликте.

Президент выразил обеспокоенность ростом антисемитских настроений как в Соединенных Штатах, так и во всем мире на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и подчеркнул, что США не собираются отворачиваться от этой проблемы.


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