 

Фестиваль “Формула гармонии” завершился в Курчатовском институте

12.12.2023, 11:20, Разное
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11 декабря завершился фестиваль классической музыки “Формула гармонии”, который прошел на территории Курчатовского института. Мероприятие привлекло внимание ученых и сотрудников закрытых городов России, которые пришли сюда в поисках вдохновения для новых открытий.

Выбор места для проведения фестиваля был осознанным. Глава Курчатовского института, Михаил Ковальчук, подчеркнул, что в послевоенные годы это место стало привлекать творческую интеллигенцию. Он напомнил, что после войны исследователи физики, ранее работавшие в секрете, начали выходить на свет, и Курчатовский институт был единственным местом, где это было возможно.

Курчатовский институт был важной научной площадкой в Москве до начала 1960-х годов, где происходило “слияние великих физиков с великими творцами”. Сейчас, по словам Ковальчука, эта площадка начинает развиваться на новом уровне.

Фестиваль “Формула гармонии” проходил в подмосковном Протвино с 10 октября по 24 ноября. Церемонию закрытия провел художественный руководитель фестиваля и камерного оркестра “Виртуозы Москвы”, маэстро Владимир Спиваков.

Этот год был особенным для фестиваля, так как он был посвящен сразу двум юбилеям: 80-летию Курчатовского института и 120-летию со дня рождения его основателей — академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова.

Фестиваль “Формула гармонии” стал частью Года науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году. Он объединяет искусство и науку и проводится в наукоградах, чтобы ученые, находящиеся в изоляции, могли наслаждаться классической музыкой, не покидая территории своих закрытых объектов. В 2021 году фестиваль прошел в подмосковном Пущино, а в 2022 году — в Сарове, Нижегородской области.


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