 

Москвичей приглашают на фестиваль WinterFest

12.12.2023, 11:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Этой зимой впервые для жителей и гостей российской столицы пройдет фестиваль WinterFest. Участников ждут спортивные и развлекательные мероприятия. Масштабную программу подготовила команда прославленного отечественного фигуриста Ильи Авербуха.

Грандиозный фестиваль стартует в следующую субботу, 2 декабря. Всю зиму в саду “Эрмитаж” москвичи смогут абсолютно бесплатно посещать различные творческие мероприятия, выступления профессиональных фигуристов и многие другие события.

Команда серебряного призера Олимпийских игр, чемпиона мира, Европы и России будет радовать гостей фестиваля WinterFest вплоть до 26 февраля 2024 года. В день открытия Илья Авербух лично проведет для всех желающих мастер-класс по фигурному катанию.

Жителей и гостей города ждут в 14:00 на катке с искусственным льдом “PROлед”, который находится в партерной части сада “Эрмитаж”. А в 18:30 начнется шоу-программа мультимедийного театра Extravaganza.

Также участники фестиваля смогут покататься на коньках под хиты в исполнении кавер-группы Check-in-band. С 21:00 до 23:00 массовое катание пройдет под джазовое музыкальное сопровождение.

Кроме того, у москвичей появится шанс продемонстрировать свои навыки фигурного катания всему городу. Профессиональные спортсмены будут тренировать желающих принять участие в конкурсе “Народный “Ледниковый”. Чтобы попасть в аналог знаменитого шоу “Ледниковый период”, необходимо подать заявку на сайте фестиваля.

Интересные события в саду “Эрмитаж” будут проходить каждые выходные. В рамках WinterFest все желающие смогут смастерить новогодние украшения, посмотреть спектакли, пройти квесты в ледяном лабиринте, поиграть в зимние дворовые игры, а также посетить специальные лаундж-зоны.

Согреться этой зимой москвичи смогут также во время праздничных забав у ели и концертов, на которых исполнят известные песни. А в День всех влюбленных даже можно будет официально заключить брак прямо на льду.

Кстати, в Москве уже открылись катки с искусственным льдом. Около 160 открытых площадок для катания на коньках организовано во всех округах столицы. Ранее об этом сообщали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / В Донском районе построят еще одни дом по реновации

13.12 / Дональд Туск – перед лицом опасной России надо делать ставку на союзников по НАТО и ЕС

13.12 / Санкции не навредили россиянам (рост цен и ограничение потребления для них не проблема), но изменили их отношение к Западу

13.12 / Финляндия откроет два КПП на границе с Россией в качестве «проверки»

12.12 / Пропутинсты фантазируют: Зеленский приехал в США, чтобы, стоя на коленях, клянчить деньги у конгресса

12.12 / Всё больше американцев считают, что живут хуже своих родителей

12.12 / На Любучанской улице в ТиНАО построят детско-взрослую поликлинику

12.12 / Британский дипломат – отношения между Россией и США сегодня хуже, чем во времена холодной войны

12.12 / На Костромской улице в Алтуфьевском районе создали общедоступный паркинг

12.12 / Мэр Москвы утвердил проект комплексного развития территории в Зеленограде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика