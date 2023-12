Студия Fntastic закрывается вскоре после релиза The Day Before

Якутская студия Fntastic объявила о своем прекращении деятельности всего через четыре дня после выхода игры The Day Before.

Согласно заявлению студии, решение о закрытии Fntastic связано с финансовым крахом The Day Before, которая дебютировала на платформе Steam в начале декабря и привлекла внимание сотен тысяч игроков на Twitch. Несмотря на то, что игра долгое время находилась в списке желаний игроков на Stream, ее пользователи остались недовольны ее качеством, и в результате она стала одним из трех наименее оцененных проектов в истории Twitch. К настоящему моменту, на 11 декабря, The Day Before имеет всего около 20% положительных отзывов.

В официальном заявлении Fntastic также подчеркивается, что студия не сможет продолжить разработку The Day Before. Однако разработчики заверили, что серверы проекта будут продолжать работу.

“Мы очень хотели выпустить патчи, чтобы раскрыть потенциал игры, но, к сожалению, у нас нет средств для продолжения работы. Важно подчеркнуть, что во время разработки The Day Before мы не просили деньги у игроков: не было предварительных заказов или краудфандинговых кампаний. Мы приносим свои извинения, если не оправдали ваши ожидания. Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, недооценили наши возможности. Разработка игр – это крайне сложное занятие”, – говорится в сообщении студии.