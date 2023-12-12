 

Новый флагман Realme GT5 Pro стал лидером предзаказов

12.12.2023, 10:08, Разное
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Realme GT5 Pro, флагманский смартфон, доступный для предзаказа, сразу же стал лидером нескольких категорий на нескольких китайских онлайн-рынках, как пишет портал MyDrivers.

На платформе JD, смартфон Realme GT5 Pro занял первое место по количеству предварительных заказов в ценовой категории до 3000 юаней (примерно 37,9 тыс. рублей). Кроме того, он возглавил список продаж на этой платформе среди смартфонов с 1 ТБ постоянной памяти и стал лидером продаж на Tmall в категории до 3000 юаней.

Смартфон Realme GT5 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с изогнутыми краями, разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и ШИМ с частотой 2160 Гц. Экран способен достичь пиковой яркости до 45000 нит.

Производительность устройства обеспечивается флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3, с памятью UFS 4.0 объемом до 1 ТБ и ОЗУ LPDDR5X до 16 ГБ.

Realme GT5 Pro также оснащен основной камерой Sony LYT-808 на 50 Мп, а также перископическим телеобъективом с датчиком Sony IMX890, поддерживающим трехкратный оптический зум и цифровой зум до 120x, а также ультраширокоугольной камерой на 8 Мп. Аккумулятор емкостью 5400 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Realme GT5 Pro поступит в продажу в Китае 14 декабря.


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