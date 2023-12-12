Европа обнаружила, что её армиям «не хватает всего»

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Конфликт на Украине обнажил всю глубину проблем с состоянием вооружённых сил в Европе, констатирует WSJ. Большая часть её оборонного промышленного потенциала была подорвана из-за постоянных бюджетных сокращений и отсутствия очевидной угрозы. Европейцы во всём полагались на военную мощь США. Однако теперь они вынуждены столкнуться с реальностью.



AP

Европа «систематически демилитаризовывала себя, потому что ей не нужно было тратить деньги» благодаря отсутствию очевидной угрозы, уверен профессор военных исследований Энтони Кинг. За всё отвечали США. Но война на Украине обнажила всю глубину проблемы, пишет WSJ.

Так, британские вооружённые силы располагают всего 150 боеспособными танками. В прошлом году даже рассматривалась возможность приобретения реактивных систем залпового огня из музеев, чтобы модернизировать их и передать Киеву.

Во Франции наберётся всего 90 орудий тяжёлой артиллерии. У Дании её нет вовсе, как и подводных лодок или систем ПВО. У армии Германии достаточно боеприпасов для двухдневного сражения.

В течение десятилетий после окончания холодной войны правительства европейских стран не беспокоились об ослаблении своих вооружённых сил, так как во всём полагались на военную мощь Америки. По данным прошлого года, на долю США приходилось почти 70% расходов НАТО на оборону, пишет WSJ.

Однако после начала СВО РФ на Украине европейцы были вынуждены столкнуться с реальным положением дел в своей армии.

Большая часть оборонного промышленного потенциала Европы была подорвана из-за постоянных бюджетных сокращений. Изменить ситуацию по мановению волшебной палочки будет крайне непросто, учитывая медленный экономический рост, старение населения, а также оппозицию сокращению социального обеспечения для финансирования обороны, уверено издание.

Президент Байден заверил Европу, что Америка будет неизменно поддерживать НАТО. Однако Дональд Трамп, который рассчитывает вернуться в Белый дом в 2024 году, неоднократно ставил под сомнение ценность Североатлантического альянса. Он также уже вступал в конфликт с лидерами НАТО по поводу финансирования и численности войск США.

Кроме того, лидеры Республиканской и Демократической партий неоднократно призывали Европу больше платить за свою собственную оборону. Более того, на плечи европейцев свалится дополнительный груз ответственности за Украину после того, как конгресс США воспротивился выделению дополнительной помощи.

Белый дом уже подтвердил, что США не смогут продолжать поставлять Украине больше оружия и техники, если конгресс не одобрит этот шаг до конца года. В такой ситуации Европа столкнулась с лимитами на производство оружия. И если США откажутся от предоставления военной помощи, европейских запасов не хватит, чтобы компенсировать разницу. Она не в состоянии пополнять запасы Украины и восстанавливать свои собственные силы.

Глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что Европа теперь может «увидеть дно бочки» с точки зрения того, что она может предложить Киеву.

Евросоюз вряд ли сможет сдержать своё обещание по поставке миллиона боеприпасов к марту. До сих пор удалось набрать лишь треть от необходимого объёма. По информации WSJ, Северная Корея, бедная страна с населением 25 миллионов человек, за тот же период отправила в Россию более миллиона снарядов.

Согласно официальным данным НАТО, военные расходы стран — членов альянса сократились примерно с 3% годового объёма производства во время холодной войны до 1,3% к 2014 году.

После присоединения Крыма* к РФ ситуация начала меняться, хоть и очень медленно. По данным Европарламента, расходы ЕС на оборону выросли на 20% за последнее десятилетие. Однако, отмечает WSJ, эта цифра меркнет на фоне РФ и Китая, чьи оборонные бюджеты увеличились почти на 300% и 600% соответственно.

«Вооружённым силам не хватает всего», — приводит WSJ слова Евы Хёгль, парламентского комиссара по Вооружённым силам Германии. По её словам, на немецких военных базах не хватает не только вооружения и боеприпасов, но и функционирующих туалетов и интернета. В пример печального положения дел приводится одно подразделение ударных вертолётов, которое десять лет ждало, пока его оснастят шлемами.

Нидерланды расформировали своё последнее танковое подразделение в 2011 году, а оставшиеся несколько танков были переданы Германии. Обязательный призыв на военную службу в большинстве европейских стран был отменён после окончания холодной войны.

Среди европейских вооружённых сил наивысший рейтинг принадлежит Великобритании. Однако на сегодняшний день по военной мощи её превосходят Россия, Китай и Индия, пишет издание со ссылкой на данные Global Firepower. А Южная Корея располагает армией такого же размера, как Великобритания, Франция и Германия, вместе взятые.

В 2014 году НАТО приняло решение в течение десяти лет перейти к расходованию 2% экономического производства на оборону. Однако в этом году лишь 11 из 31 члена альянса смогли приблизиться к намеченной цели.

В течение нескольких дней после начала СВО на Украине Германия пообещала потратить около €110 миллиардов на оборону в рамках единовременного увеличения расходов, однако ожидается, что к концу этого года будет выделено лишь 60% от этой суммы.

Войны в Афганистане и Ираке, сокращение военного бюджета привели к тому, что большинство европейских армий были плохо оснащены для противостояния хорошо вооружённому противнику в изнурительной сухопутной войне, какая сейчас разворачивается на Украине.

Та же Британия инвестировала в основном в легкобронированную технику, например в бронированные «лендроверы», поскольку сражалась с не настолько хорошо оснащёнными противниками. По словам военного историка из Королевского колледжа Лондона Саймона Энглима, идея была такова: «Для нас все войны не обязательны».

В то же время, по данным Министерства финансов России, её расходы на оборону вырастут до 6% от объёма производства в следующем году. Для сравнения, в этом году эта цифра составила 3,9%. Экономисты уверены, что это будет самый высокий показатель со времён распада СССР.

А Эстония подсчитала, что если бы война на Украине прекратилась сегодня, то РФ потребовалось бы всего от трёх до пяти лет, чтобы полностью восстановить достаточный потенциал для нападения на другую страну.

«Трудно представить сценарий, при котором РФ не восстановится, и к концу 20-х годов она сможет извлечь много уроков и выставить грозную армию…» — цитирует издание слова Малкольма Чалмерса, заместителя директора Королевского института объединённых служб.

Официально РФ не раскрывает данные о производстве оружия. Однако по информации WSJ, наблюдается значительный рост в размере 31% за первые 10 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 34%, а спецодежды — на 37%.

А вот по словам командующего ВС Германии, его страна вообще не в состоянии вести оборонительную войну и вынуждена спешно перевооружаться, хотя для европейских политиков увеличение расходов на оборону является сложной задачей в нынешних экономических условиях. Это непосильное бремя для государственных бюджетов на годы вперёд.

Кроме того, военные аналитики заявляют, что ВС Украины испытывают трудности ещё и потому, что у РФ есть преимущества в количестве солдат и техники. И это будет иметь решающее значение, если США прекратят поддержку.

По мнению Джона Дени, профессора Военного колледжа армии США и эксперта по европейским вооружённым силам, нельзя игнорировать силу России: «Если русские поставят нас перед массовой проблемой в Европе, сложность в том, смогут ли технологии и передовые возможности справиться с этим? И вот здесь мы видим проблемы».

Другой проблемой является время, которое требуется, чтобы заставить снова работать европейский ВПК. «Определённо тратится больше денег, но до увеличения военного потенциала могут пройти годы», — цитирует WSJ Нань Тяня, старшего научного сотрудника Стокгольмского международного института исследований проблем мира, который отслеживает военные расходы.

Что касается Великобритании, её доля расходов на оборону сократилась вдвое с середины 80-х годов и армия только сейчас проходит модернизацию. Особенно негативно сказалось сочетание недофинансирования и неудачных сделок по закупкам для модернизации оборудования.

По заявлению Бена Уоллеса, бывшего министра обороны страны, у Британии не было боеспособной бронетанковой дивизии со времён войны в Персидском заливе 1991 года.

В 2020 году было объявлено об увеличении расходов на оборону, крупнейшем со времён холодной войны. Однако ожидается, что общая численность армии всё же сократится до 72 500 военнослужащих на постоянной основе.

Кроме того, новые танки не будут развёрнуты до 2027 года, их будет значительно меньше, чем сейчас. На сегодняшний день у Британии есть 227 танков, но лишь 157 могут быть развёрнуты в течение 30 дней, и только 40 полностью функционируют и готовы к перемещению. А расходы на оборону, по заявлению официальных лиц, будут увеличены, когда позволят экономические условия.