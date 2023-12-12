Мнение: Соблазняя малых сих

Заканчивая тему с самолетами, которые, очевидно, уже совсем скоро посыплются нам на головы (если только мы не будем в них в этот момент сидеть, в предсмертной тоске вцепившись в кресла). Конечно, винить в будущих катастрофах Боинг или Эйрбас довольно несправедливо – это ведь не их решение прекратить техобслуживание.

“Евросоюз запретил продажи самолетов в Россию, в том числе в лизинг, 26 февраля. Также запретили страхование и техобслуживание воздушных судов . Действовавшие контракты были отменены с 28 марта, самолеты, взятые в лизинг, предписывалось вернуть”. (выделение моё)

Что-то подобное приняли и США. И вот это – по-настоящему феноменально. Запретить продажи в Россию, запретить лизинг, запретить страхование – ладно, это всё нормально, санкции есть санкции; но какой живоглот – причем и в США, и в ЕС! – мог запретить техобслуживание?? Это ведь абсолютно нечеловеческая, какая-то опять-таки рептилоидная “логика”!

Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы понимать: какими санкциями ни грози, если у русских больше половины всего самолетного парка страны в лизинге или на техобслуживании в ЕС и США – они и летать на них в одночасье не прекратят, и уже тем паче – не отдадут их из аренды добровольно. То есть – они продолжат на них перевозить пассажиров, поскольку это – гражданская авиация. Продолжат, несмотря ни на что. И вот тут – ЗАПРЕТИТЬ проводить самолетам ТО?! Но это же прямая провокация авиакастроф.

И логика тут, кстати, еще и полностью антихристианская прежде всего. Есть же знаменитые христианские заповеди – “не вводи во искушение”, “не соблазняй малых сих”. В Послании Коринфянам эта мысль наиболее четко выражена: “«И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего».

Но тут не провокация “поесть мяса” и рискнуть спасением души, тут провокация “летайте теперь на наших самолетах без ТО, ведь у вас, ха-ха, теперь все равно нет иного выхода!” – то есть “рискните жизнями 200-300 ни в чем не повинных пассажиров”.

Злорадство наших друзей-украинцев в реакции на такие санкции понятно – они слишком давно уязвлены, они точно так же всей страной несколько лет радовались, что Крым вот-вот удастся совсем лишить питьевой воды и всех там заморить жаждой, доказав этим что-то кому-то.

Но европейцы? Американцы? Все тамошние “снежинки”, начинающие безудержно плакать, едва увидев котенка со сломанной лапкой, потому как у них немедленно сердце начинает разрываться от невыносимой жалости? Вот как они пришли к этой светлой мысли – запретить ТО, и пусть они там в НАШИХ Боингах и Эйрбасах гроздьями бьются и сгорают к чертовой матери заживо!

Месть, видимо, за малайзийский Боинг. Око за око, зуб за зуб. Сдохните без нашего ТО.