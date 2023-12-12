 

Необычная теория о времени и пространстве

12.12.2023, 6:08, Разное
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Профессор Джонатан Оппенгейм из Университетского колледжа Лондона, внес существенные изменения в наше понимание «пространства-времени».

Его новая теория, предложенная в последних исследованиях, представляет возможность того, что время не просто последовательность причинно-следственных связей, а является колеблющейся материей.

Как пишет The Express, Оппенгейм предполагает, что скорость, с которой течет время, может меняться случайным образом и колебаться во времени. Он поддерживает идею о том, что пространство-время больше похоже на колеблющийся материал, чем на строгую последовательность причинно-следственных связей.

Эта теория вызывает параллели с известным высказыванием из сериала BBC, где Дэвид Теннант, исполнявший роль доктора, заметил, что «время больше похоже на большой шар из колеблющегося материала». Оказывается, эта кинематографическая идея может иметь глубокий научный смысл.

– Скорость времени меняется случайным образом и колеблется во времени, – подчеркнул Оппенгейм, хотя отметил, что его теория не предполагает возможность обратного времени.

– Это довольно математично, и представить это в своей голове довольно сложно, – добавил он.

Пространство-время, представленное в виде четырехмерной модели, помогает ученым разгадать сложные концепции, такие как восприятие различных наблюдателей относительно места и времени происходящих событий. Теория Оппенгейма ставит под сомнение два важных столпа физики – квантовую механику и общую теорию относительности Эйнштейна.

Квантовая механика и общая теория относительности описывают различные аспекты мира на атомном и космическом уровнях соответственно. Пока что они считаются математически несовместимыми, и новая теория Оппенгейма вызывает интерес исследователей в поиске объединения этих фундаментальных концепций.

Несмотря на сложность этой новой теории, она может изменить наше представление о природе времени и пространства.


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