 

Женщина получила огнестрельное ранение в ягодицу во время МРТ

12.12.2023, 6:05, Разное
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В американском штате Висконсин произошел удивительный, хотя и опасный инцидент во время процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ).

57-летняя жительница штата стала живым свидетельством того, что игнорирование предупреждений и правил безопасности может привести к серьезным последствиям.

Женщина, чье имя не разглашается, решила пройти обследование МРТ, не соблюдая необходимые меры предосторожности. Вместо того чтобы оставить металлические предметы за пределами кабинета с томографом, она проникла внутрь с пистолетом. Мощное магнитное поле томографа сыграло свою роль: спусковой крючок сместился, и произошел выстрел.

Получив легкое ранение, женщину немедленно госпитализировали, где ей оказали неотложную медицинскую помощь. Пуля вошла в подкожно-жировую клетчатку правой ягодицы и вышла наружу. В настоящее время состояние пострадавшей стабильное, и она проходит успешное послеоперационное лечение.

Несмотря на драматичность произошедшего, не сообщается, получил ли повреждения сам МРТ-сканер. Представители медицинского учреждения не предоставили информации о возможных последствиях для аппарата.

Ранее похожий случай произошел в Бразилии, где адвокат Леандро Матиас столкнулся с тем, что магнитное поле притянуло его огнестрельное оружие во время процедуры МРТ.


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