Мнение: Как Израиль косплеит РИ

В принципе, Израиль в Газе ведет себя в точности так, как некогда РосИмперия на Кавказе, что неудивительно, поскольку принципиально ситуации схожи: в обоих случаях имеет место конфликт типа «оседлых земледельцев» с нищими дикарями, привыкшими промышлять набегами на соседей и, собственно, с этого и кормиться. В столетней Кавказской войне РИ и геноцид вовсю практиковала (когда генерал Ермолов выжигал целые аулы вместе со всеми жителями и ровнял с землей горные крепости), и пыталась вербовать племенных вождей, и в конце концов для самых неподдающихся устроила массовую депортацию народов (когда в 60-е позапрошлого века отселила в Турцию до 3 млн. (!) черкесов). Израиль действует в том же духе: снос бомбами и ракетами целых жилых кварталов – то же выжигание аулов на современном этапе, а о выселении палестинцев в количестве до 2 миллионов если не в Турцию, то хотя бы в Египет или там в Иорданию он же неприкрыто мечтает.

Беда Израиля в том, что он взялся рьяно косплеить методы Российской империи, не будучи ни Россией, ни империей. И поэтому он даже не попытался использовать третий, самый важный метод «замирения Кавказа», примененный в свое время РИ (и применяемый ею даже сейчас): взятие под контроль.

Дикарей нельзя просто проредить и «лишних» выслать; без установления постоянного контроля не обойтись. Сама по себе жестокость дикарей неспособна чему-то научить, во всяком случае надолго. Их надо контролировать постоянно. И в частности понимать, что ходят в свои набеги они не только по природной злобе или жестокости, но прежде всего потому, что им, проживающим на в основном диких и бесплодных землях, просто ГОЛОДНО. Это значит, что дикарей надо не только контролировать и держать в узде – их надо еще и кормить.

В России это понимали, понимают и сейчас. Все так называемые «кавказские республики» в своей основе – республики пиратские. Хоть Чечня, хоть Дагестан, хоть Кабардино-Балкария какая-нибудь – всё это безнадежно дотационные «субьекты Федерации», причем в их региональных бюджетах доля федеральных дотаций можнт составлять 80-90%. И это при том, что там, в этих горах – по большому счету ничего нет. Сказать, что Россия эти республики «грабит» – нельзя, потому что грабить даже при желании нечего. Положа руку на сердце – РФ их просто содержит.

«Зачем?!» – этот вопрос давно мучает российских националистов и простых обывателей. Был даже такой «экстремистский лозунг» у покойного Крылова – «Хватит кормить Кавказ». Зачем, в самом деле, не такая уж богатая РФ тратит бюджет напрямую на дотации Кавказу? Затем же, зачем этим занималась еще Росимперия, а потом и Советы: для защиты российских «житниц» – Кубани и Ставрополья. Диких горцев надо кормить и вообще придумывать им занятия – чтобы им не пришло в голову снова заняться своим древним промыслом.

В середине 90-х попытались их «отпустить», когда после Хасавюрта в 1996 году Чечню сделали «независимой». И почти сразу получили… типовой НАБЕГ – Басаева на Буденовск. То есть куда? В Ставропольский край. В «мягкое подбрюшье» России. Урок был понят и усвоен. В каком-то смысле Южный Израиль с его захваченной возле Стены Кавказа дискотекой – это уменьшенный во много раз аналог рейда Басаева на Буденовск с захватом больницы. Но с тем же грозным смыслом.

Израиль пытается вести себя «как большой» – но все дело в том, что он маленький. Особенно удивительно звучат проклятия нынешних израильтян в адрес ООН и европейцев, которые все последние десятилетия фактически «взяли на буксир» и СОДЕРЖАЛИ тот же Сектор Газа, не только раздавая там напрямую всякие пособия, но и строя там школы, больницы и завозя тоннами продовольствие. «Они их разгуляли! – кричат в Израиле. – Зачем они их учат, этих зверенышей?! Все равно им не в коня корм!» В Израиле невдомек, что ооновцы и есовцы делали в палестинских анклавах вообще-то то, что на самом деле должен был делать сам Израиль. И заодно – САМ поддерживать там порядок, лечить, учить и отправлять правосудие. То есть – заниматься всем тем, чем худо-бедно с момента «покорения Кавказа» занималась на Кавказе Россия.

Сказать, что за 150 лет Россия достигла какого-то заметного прогресса в «оцивилизовывании» диких горцев – конечно, нельзя. Махмуд Эсамбаев, Расул Гамзатов… Немного. Но Россия, будучи реально громадной, хотя бы все это время удерживала Кавказ в узде – и позволила развиться сельскому хозяйству Кубани и Ставрополья (которое сейчас Россию хотя бы отчасти кормит саму).

Но Израиль со своими 9 миллионами жителей и не сможет, и, главное, не захочет стать «сторожем» своим палестинцам. Контролировать дикарей, постоянно находясь в их логове и взаимодействуя с ними – это и крайне опасная, и, главное, абсолютно неблагодарная задача. Выселить всех к чертовой матери?? Это пыталась делать Россия с чеченцами и ингушами, будучи в обличье Союза; но и даже у нее это не получилось, да у Израиля и нет своего Казахстана. А выслать их к соседям – так никто не примет. Турция в 19 веке уступила РИ и взяла к себе черкесов – но у Израиля нет «аргументов» РИ, чтобы убедить кого-то принять к себе палестинцев.

Выбить всех? Геноцид? Никто не даст это сделать Израилю, да и век сейчас не 19-й. В результате же евреи получают самый жуткий результат, от которого заклинал в свое время еще Маккиавелли: бить, но не добить. То есть – обречь себя на самую отчаянную ненависть и месть со стороны врага, которого ты не добил. Реально (совет того же Маккиавелли) – если ты не собираешься добивать, то лучше тогда вообще не начинать.

Пожалуй, Израиль губит их самая базовая, изначальная концепция – стремление построить национальное, да еще и монорелигиозное государство, будучи в сплошном окружении сотен миллионов другой веры и национальности. Губит, что они изначально не хотели иметь со «своими» палестинцами ничего общего (что в конечном итоге вылилось в строительство Стены). Если бы Россия так же относилась к кавказцам – ставропольские и кубанские степи до сих пор стояли бы нераспаханные и неосвоенные. Хорошо, что Россия никогда и не стремилась быть «национальным государством»…