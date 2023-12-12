 

Мнение: О последнем предупреждении россиянам… Кто не успеет, тот…?

12.12.2023, 5:47, Разное
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Сначала были сигналы. Потом — намёки. Затем зазвенели «звоночки». После них в ход пошли сирены. Теперь заголосил тревожный набат. Даже глухой услышит его.

Но многие не просто сознательно глухи, но ещё и дополнительно затыкают уши.

Зря.

Всё уже не просто всерьёз, а очень серьёзно. По-взрослому. Серьёзнее некуда.

В России вступили в силу утвержденные правительством правила сдачи заграничных паспортов для тех, кому власти «временно» ограничили право на выезд из страны. Соответствующее постановление было опубликовано 24 ноября на портале правовой информации, оно начало действовать со вчерашнего дня, 11 декабря. Теперь россияне обязаны в течение пяти дней после уведомления о том, что им ограничивается выезд из страны, сам сдать загранпаспорт на хранение в орган власти, который его выдавал, например в МВД, МИД или ФСБ. Или по месту работы, если ограничение связано с допуском к гостайне. Постановление также утвердило формы уведомления о необходимости сдать паспорт и акта его приёма-передачи, а также требования к журналу учёта сданных загранпаспортов.

Кроме того, паспорт может быть изъят прямо на границе, если пограничный контроль увидит ФИО его владельца в базе данных по ограничениям на выезд.

Не стоит утешать себя тем, что это ужесточение правил коснётся только уклонистов от призыва на военную службу или «допущенных». Перечень основания для изъятия паспортов включает не только выданную повестку военкома или мобпредписание, но также привлечение в качестве подозреваемого или обвиняемого в соответствии с УПК РФ, уклонение от исполнения обязательств, наложенных судом, или состояние банкротства. То есть, из страны могут не выпустить должников-алиментщиков, неплательщиков штрафов, людей, подавших на банкротство ради списания долгов. В общем, очень широкий круг лиц, в первую очередь мужского пола.

Словом, «железный занавес» вот-вот опустится окончательно уже с российско стороны. Ну а дальше — возможны варианты. Причём зависеть они будут уже не от вас. Вообще в такой ситуации от вас уже мало что будет зависеть…

Последнее «кремлёвское» предупреждение всем понятно?

Что делать будете?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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