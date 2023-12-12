 

Турция не торопится принимать Швецию в НАТО

12.12.2023, 5:02, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Турция заявила, что никуда не торопится с одобрением вступления Швеции в НАТО и что у неё есть свои приоритеты, пишет Bloomberg. Сейчас Турция запрашивает у Швеции «дорожную карту» по борьбе с терроризмом. Но при этом предупреждает, что, возможно, она не будет обсуждать этот вопрос до начала 2024 года.


AP

Турция не торопится одобрять вступление Швеции в НАТО, пишет Bloomberg. Глава парламентского комитета по иностранным делам Фуат Октай рассказал в интервью Bloomberg, что Турция, возможно, не начнёт обсуждение этого вопроса до начала 2024 года. «Конечно, мы никуда не торопимся, у нас есть свои приоритеты», — заявил он.

Кроме того, он сказал, что США должны прекратить делать этот вопрос предварительным условием для продажи военных самолётов F-16 Анкаре. Эти два вопроса могут разрешаться параллельно в тандеме. «Есть проблемы, которые часть членов НАТО связывают с проблемой Швеции, например проблема F-16, — заявил Октай. — Если это так, то пусть они продвигаются одновременно».

Закон предусматривает, что сначала комитет Октая должен принять протокол о членстве Швеции, прежде чем он сможет выйти на голосование в парламенте. Но Октай сначала потребовал от Стокгольма «дорожную карту» о том, как страна намерена бороться с терроризмом. Октай планирует встретиться с послом Швеции в Анкаре, чтобы обсудить последние шаги этой скандинавской страны, пишет Bloomberg.

 


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