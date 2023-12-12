Диетолог рассказала о вреде, который свежевыжатый сок может принести организму

Как заявила эксперт по медицинскому снижению веса и диетотерапии Адриенн Юдим, перед употреблением свежевыжатого сока следует провериться на наличие хронических заболеваний.

Выпивая свежевыжатый сок, следует учитывать побочные эффекты, уделяя особое внимание взаимодействию напитка с лекарствами, уточнив, что грейпфрутовый сок может усиливать действие различных препаратов, повышая степень риска побочных эффектов. Кроме того, сок холодного отжима, учитывая риск пищевого отравления, может представлять опасность для людей с ослабленным иммунитетом, а в случае с хроническим заболеванием почек он может привести к накоплению калия в крови и вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Эксперт предостерегает и от идеи использовать свежевыжатый сок с целью очищения организма, учитывая то обстоятельство, что степень эффективности подобного метода достаточно низкая и заменить полноценные приемы пищи сок, содержащий лишь углеводы, не может.