 

Диетолог рассказала о вреде, который свежевыжатый сок может принести организму

12.12.2023, 4:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как заявила эксперт по медицинскому снижению веса и диетотерапии Адриенн Юдим, перед употреблением свежевыжатого сока следует провериться на наличие хронических заболеваний.

Выпивая свежевыжатый сок, следует учитывать побочные эффекты, уделяя особое внимание взаимодействию напитка с лекарствами, уточнив, что грейпфрутовый сок может усиливать действие различных препаратов, повышая степень риска побочных эффектов. Кроме того, сок холодного отжима, учитывая риск пищевого отравления, может представлять опасность для людей с ослабленным иммунитетом, а в случае с хроническим заболеванием почек он может привести к накоплению калия в крови и вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Эксперт предостерегает и от идеи использовать свежевыжатый сок с целью очищения организма, учитывая то обстоятельство, что степень эффективности подобного метода достаточно низкая и заменить полноценные приемы пищи сок, содержащий лишь углеводы, не может.   


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Камеры под контролем ИИ сократили кражи и нападения на 20%

13.12 / В уходящем году киберпреступники завладели $1,7 млрд в криптовалюте

13.12 / Украина потребовала созвать Совбез ООН для обсуждения «Слова пацана»

13.12 / Россияне (якобы) смогут распределять средства госбюджета через «Госуслуги»

13.12 / Мнение: О слухах из Кремля… Где и когда всё закончится?

13.12 / В «Зоне 51» хранился металлический яйцевидный НЛО, утверждает военный подрядчик

13.12 / Мнение: О старье и старьёвщике… Почему (якобы) провалился Зеленский?

13.12 / Ученые предупредили об опасности безалкогольного пива

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Марьинка. Эпилог

13.12 / JNS: картофель снижает риск развития диабета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика