Двойной деним, байкерский образ или длинное пальто в качестве основы: лучшие наряды как в повседневном, так и в уличном стиле

Иногда бывает сложно выбрать что надеть, особенно зимой. Многие считают, что просто нереально выглядеть стильно и при этом чувствовать себя комфортно, но на самом деле это совершенно не так. Отличным решением станет сочетание джинсов вместе с красивым трикотажным свитером или же курткой.

Для зимы отлично подойдет уличный стиль, а также интересные повседневные наряды. Вот несколько хороших идей создания красивых и модных образов.

Утонченный повседневный стиль

Этот образ отлично подходит как для повседневной носки, так и для создания офисного стиля. Чтобы выглядеть стильно и привлекательно на протяжении всего дня, стоит просто надеть джинсы с водолазкой и длинным пальто. В итоге можно создать привлекательный и элегантный внешний вид, при этом можно чувствовать себя максимально комфортно.

Стоит сочетать все это с красивыми аксессуарами, чтобы образ не выглядел скучным. Например, можно взять солнцезащитные очки или же несколько экстравагантную сумочку.

Многослойный наряд

Чтобы выглядеть стильно и при этом чувствовать себя тепло и комфортно, стоит выбрать многослойный наряд. Надевать одну вещь за другой, чтобы не замерзнуть в морозный дни, – правильное решение, но при этом нужно подойти к этому вопросу грамотно.

Например, отличным решением станет сочетание юбки вместе с колготами, высокими сапогами и базовой футболкой. Поверх стоит повязать большой шарф, используя его в качестве накидки, или же просто накинуть свитер на плечи.

Двойной деним

Этот тренд пользуется популярностью на протяжении длительного времени и в ближайшее время точно никуда не денется. Помимо того что это универсальная одежда, которую можно носить на протяжении всего года, это самый лучший вариант, когда мы просто не знаем, что надеть.

Можно легко комбинировать две вещи одного или же разных оттенков, важно только, чтобы они нравились и подходили по стилю. Можно красиво сочетать топы с брюками, жакеты – с юбками. Есть множество различных интересных и оригинальных сочетаний. Это позволит создать повседневный наряд, но при этом можно выглядеть элегантно.

Байкерский стиль

Этот образ является базовым для всех любителей уличного стиля. Кожаная черная куртка хорошо смотрится вместе с мешковатыми джинсами.

Можно выбрать как куртку оверсайз, под которую надеть теплый свитер, так и приталенную модель, которая будет красиво облегать. Дополнить все это стильными ботинками. Все это поможет выглядеть действительно потрясающе.

Монохромный наряд

Чтобы создать красивый монохромный образ, нужно выбрать один или два оттенка из одной цветовой гаммы. В итоге можно получить стильный, модный и элегантный результат.

Можно выбрать бежевые или кремовые оттенки, чтобы сделать образ нежным и романтичным. Если хочется чего-то более смелого и эффектного, то стоит остановить свой выбор на более ярких цветах, например красном или же розовом. Надев свитер вместе с длинной юбкой, можно создать потрясающий образ, который подойдет к любому мероприятию.

Длинное пальто

Высокие сапоги просто отлично сочетаются вместе с длинным пальто. В итоге получается элегантный и стильный образ, который точно никого не оставит равнодушным. Можно надеть вместе с таким нарядом все, что угодно. Это может быть юбка, платье или же шорты с колготами.

Чтобы выглядеть более привлекательно, стоит добавить красивый пояс, подчеркнув талию.

Стильный, но удобный наряд

Отправляясь за город на природу, очень важно чувствовать себя максимально комфортно. В таком случае лучше всего выбрать стильный, но удобный наряд.

Хорошим вариантом станут клетчатые брюки и плащ. Лучше всего выбирать одежду зеленых, коричневых и черных тонов.

Спортивный стиль

При помощи спортивного костюма можно красиво сочетать стиль и комфорт. Это отличное решение для тех дней, когда не хочется слишком сильно наряжаться. Это позволит не только чувствовать себя тепло, но и выглядеть несколько неформально, но при этом элегантно.

Стоит сочетать такой наряд вместе с модными кроссовками, чтобы точно быть в тренде.

Тотальный черный

Черный цвет является очень элегантным, и с ним точно никогда не ошибетесь. Хорошо смотрится комплект, состоящий из брюк и черной дубленки.

Что касается обуви то отличным решением станут черные ботинки на каблуках. Это позволит визуально удлинить ноги.