Мнение: О восстановлении смертной казни… Дума — готова?

Ну, Дума у нас, в России, как пионерка — «Всегда готова!». Проверено годами парламентской практики. Так что ни одна, даже самая безумная инициатива не останется нереализованной.

Поэтому не стоит обольщаться «вечным» дискуссиям в парламентских стенах о восстановлении смертной казни в России. Однажды они «внезапно» перерастут в практическую плоскость и будут отлиты в граните закона. Тем более, что власти, по словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, опять задумывались о «точечных изменениях» в Конституцию. Предыдущие, к слову, можно назвать многоточечными.

А в Госдуме тем временем… депутат от ЕР, генерал Андрей Гурулев предложил ввести смертную казнь для «внутренних врагов». По его мнению, нужно сделать как в Беларуси, где она не только до сих пор существует официально, но и где, по словам генерал-депутата, «валят» без суда и следствия: «Там при попытке поджога релейного шкафа двоих просто на месте радостно завалили тут же. Сильно никуда не афишируя, сарафанное радио на всю Белоруссию моментально все разнесло. Больше поджогов релейных шкафов в Беларуси нету. Проблема решена».

Ну и эту «светлую идею» публично поддержали телеведущий Владимир Соловьев и режиссер Карен Шахназаров. Так что «по просьбам общественности»…

Хотя это будет не новый 37-й, как опасаются интелигенты.

На фото — горилла.

Гориллами, если кто помнит, во времена СССР называли латиноамериканских диктаторов из числа бывших военных. Те не особо стесняли себя в средствах борьбы с «внутренними врагами». Тюрьмы и пытки, всякие «эскадроны смерти», тайные убийства и бессудные казни политических оппонентов. И при этом дичайшая коррупция, гомерическое казнокрадство и вопиющая нищета. Не сказать, что бывшие диктатуры как-то сильно процветают сейчас, а порядка в них не было и тогда.

И вот по этой скорбной тропе отечественные «гориллы» предлагают отправить Россию?

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