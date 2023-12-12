 

DM: учащенное мочеиспускание может сигнализировать о диабете и других заболеваниях

12.12.2023, 3:05, Разное
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Как сообщает издание Daily Mail, учащенное мочеиспускание может являться признаком инфекций мочевого пузыря, сахарного диабета и аденомы простаты, о чем рассказал доктор Бабак Ашрафи.

Консультирующий специалист онлайн-сервиса медицинской помощи Superdrug Online Doctor уточнил, что при сахарном диабете частые позывы к мочеиспусканию происходят из-за того, что почки, учитывая повышенный уровень глюкозы в крови, стараются вывести избыточное количество сахара с мочой, а необходимость восполнения потерянного объема жидкости вызывает жажду.

Учащенное мочеиспускание бывает при цистите, провоцирующем воспаление мочевого пузыря, и аденоме простаты, когда полного опорожнения мочевого пузыря не происходит. Кроме того, частые позывы к мочеиспусканию могут возникать из-за ослабления мышц тазового дна, что может быть вызвано травмой, родами или гормональными изменениями в организме.       


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