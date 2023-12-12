Шопинг, салон красоты, медитация и самоосознание: эффективные способы борьбы с тревожными расстройствами во время беременности

Во время беременности многие женщины испытывают тревожные расстройства. Особенно эта проблема возникает при приближении дня родов. Чаще всего с этим сталкиваются женщины во время первой беременности. Это чувство тревоги обычно вызвано ощущением неопытности. Испытывать страх перед родами вполне нормально. Однако при этом важно не переусердствовать, чтобы это не оказывало негативного влияния на здоровье матери и плода.

Страх и тревога в основном возникают из-за множества различных факторов, которые исходят из окружающей среды беременной женщины. Например, это могут быть рассказы знакомых или родных о родах, которые были мучительными и длились длительное время. Также это может быть по причине того, что женщина не может вынести мысли о боли, которую ей придется терпеть во время родов.

Есть некоторые достаточно результативные способы борьбы с тревожным расстройством во время беременности. Вот некоторые из них.

Заранее подготовить все необходимое для родов

Приближаясь к периоду родов, нужно подготовить все, что потребуется для мамы и ребенка. Все эти вещи нужно подготовить с 35-й недели и сложить в чемодан. Все это по причине того, что невозможно предугадать, когда произойдет разрыв плодных оболочек и схватки. Когда придет время родов, то женщина не будет испытывать чрезмерного беспокойства.

Изучить этапы родов

Изучение этапов, которые необходимо пройти перед родами, может стать одним из способов устранения беспокойства во время родов. Четко понимая, что может произойти, женщины будут знать, что делать и к кому обращаться.

Не стесняйтесь искать информацию на надежных медицинских сайтах или в приложениях, а также консультироваться с врачом о своих страхах перед родами.

Обратиться к врачу

Еще раз стоит проконсультироваться с лечащим врачом или акушеркой о предполагаемой дате родов. Кроме того, попросите их высказать мнение относительно подходящего для вас процесса родов, будь то нормальные или хирургические.

Также попросите помощи у медицинских работников, чтобы они объяснили правильное положение и метод родов. Знание о том, как правильно рожать, придаст матери уверенности и поможет успокоиться.

Сделать что-нибудь веселое

Не позволяйте тревоге победить ваше желание заниматься тем, что вам нравится. Занятия веселыми делами, например пением, приготовлением пищи, письмом или просто созерцанием природных пейзажей, могут повысить уровень гормонов счастья и предотвратить чувство тревоги.

Если тревога появляется за несколько часов до родов, можно смотреть потоковое кино и играть в видеоигры. Мама может посмотреть на ультразвуковые фотографии ребенка, чтобы ее тревога сменилась более спокойным чувством, когда она увидит своего малыша, который скоро появится на свет.

Найти компаньона

Перед родами мамам очень нужен спутник, который сможет сопровождать их все время. Не только муж, но и родители или друзья. Они помогут оказать эмоциональную, физическую поддержку и помощь.

Это просто необходимо для того, чтобы помочь женщинам пройти комфортные и безопасные роды. Присутствие близкого человека во время родов может сделать мать более спокойной и готовой к родам.

Оставаться здоровыми и активными

Чувство тревоги может заставить матерей чувствовать себя беспомощными. Один из способов преодолеть страх перед родами — продолжать вести здоровую и активную жизнь.

Продолжайте есть здоровую пищу и заниматься легкими физическими упражнениями. По мере приближения дня родов убедитесь, что не слишком устали, не едите слишком поздно и не слишком много тренируетесь.

Релаксация

Помимо похода в торговый центр, салон красоты и просмотра любимого фильма есть и другие вещи, которые также могут вас успокоить и сделать счастливее, а именно отдых.

При всех трудностях и реалиях, с которыми приходится столкнуться в третьем триместре беременности, необходим отдых, чтобы маме было спокойнее, особенно перед родами. Релаксация — отличный способ успокоить свой разум и сделать тело более расслабленным и спокойным.

Основное внимание в расслаблении уделяется правильному дыханию. Женщина может расслабиться с помощью йоги и медитации.

Достаточно отдыхать

Страх и тревога могут стать причиной нарушений сна у беременных. Вступая в завершающую фазу беременности, беременные женщины сами могут испытывать трудности со сном, поскольку у них увеличивается живот.

Страх и тревога обычно ухудшают эти жалобы. По этой причине матерям необходимо следить за тем, чтобы у них было достаточно времени для отдыха. Делайте перерыв всякий раз, когда чувствуете усталость.

Посетите специальные занятия по родам

Занятия по родам помогут вам подготовиться и справиться со своими страхами, придадут уверенности. Будущим матерям будет предоставлена ​​необходимая информация о процессе родов, а также знания о том, как справиться с болью.

Слушайте собственное тело и ребенка

Процесс родов фактически контролируется вашим телом и ребенком. С самого начала беременности можно научиться внимательно прислушиваться к своему телу и малышу. Поэтому чаще разговаривайте с ребенком и чувствуйте, как он на это реагирует.

Итак, когда изменения произойдут еще до родов, мама станет более уверенной в себе и будет получать удовольствие от всех происходящих этапов родов.

Не позволяйте страху контролировать себя. Примените описанные выше методы, чтобы преодолеть тревогу перед родами. Не забудьте попросить вашего мужа и ближайших родственников сопровождать вас в это время.

Обратите внимание на хорошее питание

Поддержание здоровой и сбалансированной диеты может быть полезным способом преодолеть беспокойство во время родов.

Уделяя внимание правильному питанию, вы можете обеспечить поддержку своего психического и физического здоровья, что поможет вам справиться с тревогой и подготовить свое тело к процессу родов.

Медитация и осознанность

Медитация и осознанность — очень эффективные способы уменьшить тревогу в преддверии момента рождения. Это поможет снизить уровень беспокойства, которое может существовать.

Этот метод помогает матерям обрести душевное спокойствие, поддержать их в процессе родов и более эффективно улучшить навыки управления стрессом.