Доктор Ли рассказала, какую пользу глинтвейн может принести здоровью

Как заявила доктор Дебора Ли, представляющая Dr Fox Online Pharmacy, употребление глинтвейна в умеренных дозах может оказать благотворное воздействие как на состояние сердечно-сосудистой системы, так и на другие составляющие организма.

Отметив, что в состав глинтвейна входит красное вино, способствующее понижению уровня «плохого» холестерина и повышающего «степень» содержания в организме «хорошего», доктор привела результаты исследований, согласно которым употребление хорошего красного вина повышает «хороший» холестерин в диапазоне от 11% до 16%.

Кроме того, полезными для здоровья являются добавляемые в глинтвейн корица, способствующая снижению кровяного давления за счет уменьшения воспаления и улучшения работы кровеносных сосудов, а также гвоздика и анис, оказывающие благотворное влияние на сердце.