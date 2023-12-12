 

Доктор Ли рассказала, какую пользу глинтвейн может принести здоровью

12.12.2023, 1:55, Разное
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Как заявила доктор Дебора Ли, представляющая Dr Fox Online Pharmacy, употребление глинтвейна в умеренных дозах может оказать благотворное воздействие как на состояние сердечно-сосудистой системы, так и на другие составляющие организма.

Отметив, что в состав глинтвейна входит красное вино, способствующее понижению уровня «плохого» холестерина и повышающего «степень» содержания в организме «хорошего», доктор привела результаты исследований, согласно которым употребление хорошего красного вина повышает «хороший» холестерин в диапазоне от 11% до 16%.

Кроме того, полезными для здоровья являются добавляемые в глинтвейн корица, способствующая снижению кровяного давления за счет уменьшения воспаления и улучшения работы кровеносных сосудов, а также гвоздика и анис, оказывающие благотворное влияние на сердце.    


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