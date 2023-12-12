Американцы не хотят воевать по указке Дядюшки Сэма

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США продолжают тратить огромные средства, чтобы доминировать во всём мире, несмотря на угрозу национального банкротства, однако решать проблему поиска молодых мужчин и женщин для службы в армии становится всё труднее. Как пишет The American Conservative, из-за кадрового голода вашингтонской «партии войны» практически наверняка придётся вновь ввести военную службу по призыву, но возврат к данной практике повлечёт за собой мощное сопротивление, усилит партийную поляризацию и спровоцирует конфликт в обществе.



AP

Соединённые Штаты стремительно приближаются к банкротству. Федеральный долг перед населением составляет примерно 100% от ВВП, что близко к рекорду, установленному ещё в конце Второй мировой войны. В отсутствие кардинальных изменений соотношение долга и ВВП к середине столетия увеличится вдвое. Тем не менее раздутый военный бюджет продолжает стремительно расти. Однако, отмечает старший научный сотрудник Института Катона политический обозреватель Дуг Бэндоу, вашингтонская «партия войны» сталкивается с риском исчерпать ещё более важный ресурс — человеческий.

Как пишет эксперт в статье для The American Conservative, как показал недавний опрос, большинство взрослых американцев не захотели бы служить в армии, если бы Соединённые Штаты вступили в масштабную войну. Но даже в отсутствие масштабной войны американцы всё чаще не хотят служить. В 2023 году сухопутные войска и ВВС не дотянули до поставленных целей по набору людей примерно на 10 тыс. человек, а в ВМФ — на 6 тыс. Но 2023 год всё равно оказался не таким плохим, как 2022-й, который военные назвали, «вероятно, самым провальным годом в смысле набора людей» с момента создания 50 лет назад вооружённых сил, полностью комплектуемых личным составом по найму.

Проблем с набором личного состава много. К примеру, рынок труда стал более конкурентоспособным. При этом только четверть молодых людей соответствует установленным требованиям к уровню образования и физической подготовки. Доверие общества к армии упало. Однако главной причиной, считает автор статьи, является то, что внешнеполитическая элита США жертвует жизнями огромного числа американцев, не имея на то веских оснований.

После терактов 11 сентября в боях погибло более 7 тыс. военнослужащих и почти 8 тыс. контрактников. За тот же период времени 30 тыс. человек покончили жизнь самоубийством. По официальным данным, в боях было ранено около 52 тыс. человек, и многие из них получили тяжёлые ранения. Но Институт Уотсона международных и общественных отношений при Университете Брауна сообщает, что реальное число жертв в разы больше, учитывая другие травмы, полученные американскими военными в ходе операций, и состояния, диагностированные после их возвращения домой.

«Вовлечённость во множество взрывоопасных конфликтов по всему миру, скорее всего, не принесёт нам ничего хорошего. Но Вашингтон продолжает уговаривать молодых американцев рисковать жизнями здесь, там и повсюду без каких-либо веских оснований», — пишет Бэндоу.

По его мнению, решительное стремление Дядюшки Сэма вечно вмешиваться в зарубежные войны — это веская причина для того, чтобы не вступать в ряды американских вооружённых сил. Лучший способ решить проблему набора личного состава — положить конец бездумному вмешательству в чужие конфликты в отсутствие веских оснований, ведь основной задачей вооружённых сил является защита американских граждан, а не «самодовольных европейцев, клептократов из королевской семьи Саудовской Аравии, богатых южных корейцев, равнодушных тайванцев и многих других».

Как заключает автор статьи, если американский внешнеполитический истеблишмент не хочет отказаться от своего стремления доминировать во всём мире, ему практически наверняка придётся вновь ввести военную службу по призыву. Но возврат к данной практике повлечёт за собой мощное сопротивление, усилит партийную поляризацию и спровоцирует конфликт в обществе. Возможно, принудительный призыв позволит увеличить число людей в военной форме, но в результате гораздо меньше американцев захотят служить и отдать все свои силы в бою, особенно если речь будет идти о безосновательных военных вмешательствах.