Женственные наряды из кожи – тренд зимы 2023: как их включить в свой гардероб

Кожаная одежда – один их самых модных хитов этой зимы. Атмосферная, стильная, она как никогда актуальна. И стилисты уверяют, что кожаные образы подойдут не только тем, кто обожает эксперименты, но и тем, кто даже никогда о них не думал.

Стильно и модно

Символ бунта и свободы никогда не выйдет из моды. Однако такие вещи могут выглядеть довольно агрессивными и не всем подходят. Модные дизайнеры считают, что дамам, предпочитающим женственный стиль, не стоит отказываться от одежды из кожи полностью.

Существует множество способов сочетать их с элегантными нарядами, чтобы создать стильный и гармоничный образ. Расскажем о них в нашей статье.

Кожаная куртка, дополненная юбкой или платьем

Один из самых простых способов сделать грубую кожаную куртку более женственной – сочетать ее с юбкой или платьем, которые сразу же добавят образу элегантности. Для повседневного образа можно выбрать вещи из денима, а для выхода в свет – шелковую прозрачную юбку.

Юбка из кожи

Если вы хотите, чтобы кожа стала главным акцентом вашего образа, обратите внимание на юбку из качественного материала любого фасона: от облегающего мини до расклешенной вещи в пол. Так, кожаная юбка-карандаш великолепно подходит как для походов в офис, так и вечернего лука.

Кожаное платье

Еще один способ добавить немного «перчинки» в женственный образ – кожаное платье. Юные модницы могут обратить внимание на короткие облегающие вещи, а дамы более зрелого возраста выбирают платья в пол.

Кожаные брюки плюс топ

Один из самых универсальных предметов гардероба можно сделать более женственным, если дополнить его женственным топом. Кожаные брюки – самодостаточный предмет гардероба, поэтому не стоит перегружать образ аксессуарами.

Кожаные сапоги с юбкой или платьем

Грубые сапоги из кожи вряд ли можно назвать очень женственной вещью. Однако любая модница может придать этой обуви более элегантный вид, надев их с трикотажными юбками или платьями. А яркие или прозрачные колготки с оригинальным узором сделают образ очень сексуальным.

Длинное кожаное пальто

Ищете стильный вариант традиционной кожаной куртки? Присмотритесь к длинному пальто из кожи. Универсальный предмет гардероба станет незаменимым в холодную погоду. Если у вас стройная фигура, можно выбрать облегающее пальто, а женщинам с аппетитными формами лучше остановиться на вещах прямого или расклешенного силуэта.

Кожаные перчатки

Модный аксессуар может быть любого цвета или длины. Милым дамам, считающим, что им не идет одежда из кожи, стоит присмотреться к кожаным перчаткам, которые согреют пальчики зимой.

С помощью советов стилистов вы сможете создать женственный образ с кожаными вещами.