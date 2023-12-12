 

DM: заплесневелые твердые сыры опасности для здоровья не представляют

12.12.2023, 0:50, Разное
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Как сообщает издание Daily Mail, твердые сыры, на которых появилась плесень, никакой опасности для здоровья не представляют и могут быть употреблены в пищу, в то время как в случае с мягкими сырами, равно, как и с орехами, фруктами и злаковыми, высокая степень опасности сохраняется даже в случае удаления видимой части плесени.

Эксперт по безопасности пищевых продуктов Ричард Фукс, представляющий британский Университет Гринвича, уточнил, что жесткая текстура твердых сыров препятствует проникновению спор плесени вглубь, в связи с чем достаточно избавиться от части заплесневелого продукта с запасом в 2,5 сантиметра.

С мягкими сырами, орехами, фруктами и злаковыми подобный метод не работает, учитывая то обстоятельство, что плесень максимально оперативно распространяется по всей поверхности продукта даже в том случае, если видимые признаки отсутствуют.      


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